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Тихонов о Соболеве: «Не осуждаю, но как можно не хотеть играть в «Спартаке»? Люди мечтают об этом!»

Андрей Тихонов высказался о переходе Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Если представить, что к вам придет игрок и скажет: «Я не хочу играть за вашу команду». Вы сошлете его во вторую команду или отстраните?

— Послушайте: если не хочет играть, то скатертью дорога. Какие проблемы?

— «Спартак» в ситуации с Соболевым поступил правильно?

— Я считаю, что правильно. Если футболист не хочет играть. Он пришел и сказал: «Я как бы не хочу». Возможно, так было. Как можно не хотеть играть в «Спартаке»? Люди мечтают об этом! Мы мечтали об этом. Мы играли, творили историю в 90-х годах. Видимо, немного другие интересы и задачи. 

Я ни в коем случае не осуждаю Соболева — это его жизнь. Он решил так. И пускай с этим живет, — сказал экс-игрок «Спартака», а ныне тренер «Енисея».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
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logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoЧемпионат.com
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