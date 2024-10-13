Сто тонн льда уйдут на подготовку площадки для шоу Татьяны Навки в индийском Ахмадабаде

Татьяна Навка рассказала о предстоящем ледовом шоу в индийском Ахмадабаде.

Шоу «История любви Шахерезады» пройдет 18-20 октября. Помимо самой Навки, в нем выступят Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Иван Ригини, Егор Мурашов.

«Специально для шоу на спортивном стадионе EKA Arena силами международной команды будет впервые организована ледовая площадка, для создания которой будет задействовано более 100 тонн настоящего льда.

Наши гастроли «История любви Шахерезады» стали логическим продолжением тесного взаимодействия и дружбы России и Индии в области культуры и спорта.

Ахмадабад является крупным центром культурной жизни – здесь ежегодно проходят кинофестивали, театральные гастроли, международные выставки современного искусства. Рядом с Ахмадабадом находится финансовый центр Индии Мумбаи, эти два города неразрывно связаны между собой.

Кроме того, Ахмадабад – родной город премьер-министра Индии Нарендры Моди, что делает его особо значимым для страны, и выбор этого города подчеркивает важность культурных обменов и укрепления дружеских отношений между Россией и Индией.

В этом шоу по мотивам известной восточной сказки мы раскрываем и показываем красоту сразу нескольких восточных культур – Египта, Индии, Древнего Вавилона и Персии.

Ахмадабад со своей стороны – город с богатой историей и культурным многообразием. Здесь живут люди разных национальностей и религий – это богатое наследие придает городу особенную атмосферу, и мы рады, что именно здесь сможем показать свое шоу», – сказала олимпийская чемпионка.