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Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Зенит»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

ЦСКА в Москве сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Локомотив-Кубань – 6-0, Зенит – 5-1, ЦСКА – 4-1, УНИКС – 4-2, Пари Нижний Новгород – 4-2, Уралмаш – 3-3, Парма – 3-3, Самара – 2-3, Автодор – 2-4, МБА-МАИ – 1-5, Енисей – 1-5, Астана – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
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