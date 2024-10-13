Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Зенит»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

ЦСКА в Москве сыграет с санкт-петербургским «Зенитом ». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: Локомотив-Кубань – 6-0, Зенит – 5-1, ЦСКА – 4-1, УНИКС – 4-2, Пари Нижний Новгород – 4-2, Уралмаш – 3-3, Парма – 3-3, Самара – 2-3, Автодор – 2-4, МБА-МАИ – 1-5, Енисей – 1-5, Астана – 0-6. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.