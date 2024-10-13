Подольски завершил карьеру в 39 лет. Прощальный матч в Кельне посетили 50 000 зрителей
Форвард польского «Гурника» из Забже Лукас Подольски завершил игровую карьеру.
Его прощальный матч в Кельне посетили 50 000 зрителей. Помимо 39-летнего немца на поле, в частности, выходили Мануэль Нойер, Матс Хуммельс и Пер Мертесакер.
В составе сборной Германии Подольски выиграл ЧМ-2014, а вместе с «Баварией» в сезоне-2007/08 победил в Бундеслиге.
В составе «Арсенала» в 2014 году он выиграл Кубок Англии, а будучи игроком «Галатасарая» – Кубок и Суперкубок Турции (дважды).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
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