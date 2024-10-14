«Даллас» начал сезон НХЛ с 3 побед подряд с общим счетом 9:3. Эттинджер и ДеСмит по разу сыграли на ноль
«Даллас» начал сезон НХЛ с 3 побед подряд с общим счетом 9:3.
Сегодня «Старс» обыграли «Сиэтл» дома (2:0). Вратарь Кейси ДеСмит отразил все 25 бросков и сыграл на ноль.
До этого были обыграны «Нэшвилл» (4:3, на выезде) и «Айлендерс» (3:0, дома) – с шатаутом Джейка Эттинджера, отразившего все 34 броска.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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