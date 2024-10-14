«Даллас» начал сезон НХЛ с 3 побед подряд с общим счетом 9:3. Эттинджер и ДеСмит по разу сыграли на ноль

«Даллас» начал сезон НХЛ с 3 побед подряд с общим счетом 9:3.

Сегодня «Старс» обыграли «Сиэтл» дома (2:0). Вратарь Кейси ДеСмит отразил все 25 бросков и сыграл на ноль.

До этого были обыграны «Нэшвилл» (4:3, на выезде) и «Айлендерс» (3:0, дома) – с шатаутом Джейка Эттинджера , отразившего все 34 броска.