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Черчесов о работе с Казахстаном: «Даже лучшие гимнастки делают шпагат только в одну сторону, а мне надо и туда, и сюда. Я его не умею делать. Но надо»

Станислав Черчесов отметил улучшения в игре сборной Казахстана.

Сегодня Казахстан примет Словению в матче 4-го тура Лиги наций. Встреча команд в Любляне завершилась поражением казахстанской команды со счетом 0:3.

– За счет чего мы можем взять реванш за Любляну?

–За счет только коллективных действий – что в обороне, что в атаке. Концентрация весь матч.

На пресс-конференции [после 0:4 от Австрии] я сказал, что эта игра мне больше понравилась, нежели предыдущие. Даже больше, нежели 0:0 с норвежцами. Потому что у нас был баланс определенный. Ошибки индивидуальные привели к голам, хотя австрийцы имели преимущество, но это никогда ни о чем не говорит. Просто пару ошибок, которые дали возможность сопернику забить, смазали саму игру.

Мы вчера просмотрели игру – реально сбалансированно. Посмотрите, пожалуйста, картинку и сравните с предыдущими двумя играми. Даже геометрия абсолютно разная.

Можно сказать, мы в начале пути. Я постоянно это говорю. Даже лучшие гимнастки мира делают шпагат только в одну сторону. А мне надо и туда, и сюда. Причем я его не умею делать. Но надо.

С этим мы столкнулись, мы это принимаем, мы свою работу делаем и будем делать так, как считаем правильным. Потому что очень бы не хотелось терять время. Причем время не мое, а казахстанской сборной. Если я говорю, что это дорога в никуда, я это вижу. У меня нет принципа алиби. Я делаю свою работу, как я вижу, а не для того, чтобы понравиться, – сказал главный тренер сборной Казахстана.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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