«Аль-Хилаль» может попытаться подписать Винисиуса летом. В «Реале» спокойны из-за миллиарда отступных и лояльности бразильца
Как сообщает Marca, представители чемпионата Саудовской Аравии могут вновь нацелиться на вингера «Реала», как это уже было минувшим летом.
Интерес к бразильскому вингеру проявляет «Аль-Хилаль», действующий чемпион страны. В состав команды входит Неймар, чье возвращение на поле после травмы запланировано на начало 2025 года, однако отмечается, что в клубе есть сомнения на его счет. Руководство намерено всерьез оценить работу бразильца и при возможности расстаться с ним, если не будет удовлетворено результатами.
«Реал Мадрид», в свою очередь, не переживает из-за потенциального ухода Винисуса. Во-первых, учитываются его отступные на сумму в 1 миллиард евро, а также «лояльность и преданность делу», которые он демонстрирует.
Статистика 24-летнего полузащитника доступна по ссылке.
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