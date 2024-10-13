Гвардиола о Месси: «Сильнейший игрок всех времен, я никогда не видел подобной стабильности. Такой встречается раз в жизни, как Тайгер Вудс и Майкл Джордан»
Пеп Гвардиола выразил восхищение Лионелем Месси.
«Чтобы выжать максимум из такого футболиста, сперва нужно узнать его. Речь идет о сильнейшем футболисте всех времен. Возможно, я проявляю неуважение к Марадоне, Пеле, понимаю. Но так сошлись звезды. Я видел ту стабильность, которую Месси демонстрирует на тренировках и каждые три дня в матчах на протяжении 15 лет. И я больше никогда ничего подобного не видел. А за этим я наблюдал каждый день.
Нам посчастливилось увидеть его, такое бывает раз в жизни, как в случае с Тайгером Вудсом и Майклом Джорданом», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в передаче Che Tempo Che Fa.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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