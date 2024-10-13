Шанхай (ATP). Синнер и Джокович разыграют титул

Янник Синнер сыграет с Новаком Джоковичем в финале «Мастерса» в Шанхае.

Сетка здесь . Rolex Shanghai Masters Шанхай, Китай 2 – 13 октября 2024 ATP 1000 Призовой фонд – 8 995 555 долларов Открытые корты, хард Финал