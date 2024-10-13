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Шанхай (ATP). Синнер и Джокович разыграют титул

Янник Синнер сыграет с Новаком Джоковичем в финале «Мастерса» в Шанхае.

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Rolex Shanghai Masters

Шанхай, Китай

2 – 13 октября 2024

ATP 1000

Призовой фонд – 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoНовак Джокович
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logoShanghai Rolex Masters
logoЯнник Синнер
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