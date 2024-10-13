  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль не сыграет с Сербией и досрочно вернется в расположение «Барселоны». Повреждение вингера обусловлено перегрузкой, а не ударом
9

Ямаль не сыграет с Сербией и досрочно вернется в расположение «Барселоны». Повреждение вингера обусловлено перегрузкой, а не ударом

Ламин Ямаль пропустит матч против сборной Сербии.

Вингера «Барселоны» и сборной Испании заменили в концовке матча Лиги наций с Данией (1:0) – ему диагностировали мышечную перегрузку. Ямаль прихрамывал, покидая поле, а также с трудом передвигался после игры в подтрибунном помещении. 

По данным Mundo Deportivo, сегодняшнее медобследование Ямаля исключило травму – дискомфорт в области задней поверхности бедра обусловлен перегрузкой мышц, а не ударом. Несмотря на это, Ямаль не сыграет с Сербией во вторник и досрочно вернется в расположение «Барселоны», где пройдет дополнительное обследование.

Также сообщается, что участие Ямаля в матче Ла Лиги против «Севильи» в следующее воскресенье находится под вопросом. 17-летний вингер может пропустить ближайший матч «Барселоны», чтобы быть готовым к играм с «Баварией» и «Реалом».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Сербии по футболу
logoСборная Дании по футболу
logoтравмы
logoЛига наций УЕФА
logoЛамин Ямаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» хочет, чтобы Ямаль уехал из сборной и не играл с Сербией на фоне травмы
36сегодня, 12:29
Виктор Кристиансен о желтой за фол на Ямале: «Я сделал это, чтобы сказать: «Не боюсь тебя». Если можно отобрать мяч так, чтобы сделать немного больно, так и нужно поступить»
52сегодня, 09:49
Де ла Фуэнте о грубой игре против Ямаля: «У меня был партнер, который говорил: «А чего вы ждете, поцелуев?» Я бы хотел, чтобы поле для Ламина было как ложе из роз, но таков футбол»
24вчера, 22:08
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» Клоппа – самый трудный соперник, с которым я сталкивался. Поэтому я отдаю должное «Сити», мы достигли огромного успеха»
1438 минут назад
Жуан Жезус о словах про безопасность в Неаполе: «Причинившие мне боль события не относятся к «Наполи» и жителям города. Это эмоции того, кто воспитывает здесь детей и верит в проект»
859 минут назад
«Очень холодно. Русские не чувствуют холода, наверное. Надо хорошо одеваться – несколько курток и греющие стельки». Гуарирапа о погоде в Москве
54сегодня, 13:02
Лига наций. Казахстан принимает Словению, Англия в гостях у Финляндии, Армения против Северной Македонии
38сегодня, 13:00Live
Самый молодой автор гола в истории сборной России. Кто это из футболистов РПЛ?
2сегодня, 13:00Спецпроект
Тюкавин признан лучшим игроком сентября в «Динамо». У форварда 3 гола в 4 матчах месяца
3сегодня, 12:50
«Барса» хочет, чтобы Ямаль уехал из сборной и не играл с Сербией на фоне травмы
36сегодня, 12:29
Хлусевич о России на ЧМ-2026: «Выглядели бы достойно. У нас много хороших футболистов»
55сегодня, 12:08
Куба хочет провести ответный матч с Россией на своем поле: «Игра будет возможна в следующем году»
30сегодня, 11:56
Левандовски после 1:3 с Португалией: «Я не полузащитник – я должен ждать мяч возле штрафной, а не опускаться в оборону. Польше нужно работать над этим»
55сегодня, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
LEON Вторая лига А. «Авангард» забил 4 гола «Велесу», «Кубань» против «Калуги»
38 минут назадLive
Ван Дейк уехал из сборной Нидерландов после красной в матче с Венгрией: «Было много разговоров обо всех этих матчах, поездках. Сейчас хороший момент, чтобы немного отдохнуть»
18 минут назад
Первая лига. «Сочи» и «Арсенал» сыграли вничью, «Балтика» против «Алании»
229 минут назадLive
«Ахмат» о победе Бетербиева над Биволом: «Чеченский боксер стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Поздравляем Артура!»
916 минут назад
Властимил Петржела: «Пиво создано для футбола, его обязаны разрешить продавать на стадионах РПЛ. Клубы теряют большие деньги из-за запрета»
734 минуты назад
Сборная Германии хочет продлить контракт с Нагельсманном, чтобы он работал и после ЧМ-2026
347 минут назад
LEON Вторая лига Б. «Динамо» Владивосток обыграло «Космос», «Зенит-2» победил «Тверь»
2сегодня, 13:00Live
Соболев после 2+2 с «Войводиной» : «Уверенность прибавляется – чувствую команду, понимаю, что нужно делать. Уже не стесняюсь и могу принимать решения, брать игру на себя»
5сегодня, 12:43
Карсли о возможности возглавить Англию на постоянной основе: «Не подавал заявку – мне нравилось работать в молодежной команде. Эта сборная заслуживает лучшего тренера из возможных»
1сегодня, 12:38
«В жизни Рэшфорда не хватает людей, которые были бы откровенны с ним – все говорят ему то, что он хочет услышать. Я был честен с Маркусом, и он ценил это». Маккарти о форварде «МЮ»
1сегодня, 12:21