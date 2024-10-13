Ямаль не сыграет с Сербией и досрочно вернется в расположение «Барселоны». Повреждение вингера обусловлено перегрузкой, а не ударом
Вингера «Барселоны» и сборной Испании заменили в концовке матча Лиги наций с Данией (1:0) – ему диагностировали мышечную перегрузку. Ямаль прихрамывал, покидая поле, а также с трудом передвигался после игры в подтрибунном помещении.
По данным Mundo Deportivo, сегодняшнее медобследование Ямаля исключило травму – дискомфорт в области задней поверхности бедра обусловлен перегрузкой мышц, а не ударом. Несмотря на это, Ямаль не сыграет с Сербией во вторник и досрочно вернется в расположение «Барселоны», где пройдет дополнительное обследование.
Также сообщается, что участие Ямаля в матче Ла Лиги против «Севильи» в следующее воскресенье находится под вопросом. 17-летний вингер может пропустить ближайший матч «Барселоны», чтобы быть готовым к играм с «Баварией» и «Реалом».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий