Куба не ведет переговоров об игре с Россией: «Сейчас мы сосредоточены на Лиге наций и турнире КОНКАКАФ. Обсудим матч после этого, может»
Россия и Куба встречались в Волгограде в ноябре прошлого года – тогда команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 8:0.
Ранее директор по развитию Кубинской ассоциации футбола заявил о желании сыграть ответный товарищеский матч с российской командой на своем поле.
«На данный момент мы не ведем переговоры о матче со сборной России. Мы всегда будем рады сыграть с вашей командой на Кубе или в России, но сейчас мы сосредоточены на Лиге наций и отборочном турнире Золотого кубка КОНКАКАФ. Может быть, после этого было бы хорошее время, чтобы поговорить о матче, но не сейчас.
Что касается возможности сыграть в 2025 или 2026 году, это будет зависеть от официальных обязательств и занятости обеих команд. Диалог по этому вопросу следует вести главам обеих федераций. На данный момент у нас нет приглашения со стороны РФС», – заявил глава пресс-службы сборной Кубы Рауль Эрнандес Лима.
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