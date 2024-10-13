Куба не ведет переговоров об игре с Россией: «Сейчас мы сосредоточены на Лиге наций и турнире КОНКАКАФ. Обсудим матч после этого, может»

Кубинская сторона не ведет переговоров о товарищеском матче со сборной России.

Россия и Куба встречались в Волгограде в ноябре прошлого года – тогда команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 8:0.

Ранее директор по развитию Кубинской ассоциации футбола заявил о желании сыграть ответный товарищеский матч с российской командой на своем поле.

«На данный момент мы не ведем переговоры о матче со сборной России. Мы всегда будем рады сыграть с вашей командой на Кубе или в России, но сейчас мы сосредоточены на Лиге наций и отборочном турнире Золотого кубка КОНКАКАФ. Может быть, после этого было бы хорошее время, чтобы поговорить о матче, но не сейчас.

Что касается возможности сыграть в 2025 или 2026 году, это будет зависеть от официальных обязательств и занятости обеих команд. Диалог по этому вопросу следует вести главам обеих федераций. На данный момент у нас нет приглашения со стороны РФС », – заявил глава пресс-службы сборной Кубы Рауль Эрнандес Лима.