  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Куба не ведет переговоров об игре с Россией: «Сейчас мы сосредоточены на Лиге наций и турнире КОНКАКАФ. Обсудим матч после этого, может»
4

Куба не ведет переговоров об игре с Россией: «Сейчас мы сосредоточены на Лиге наций и турнире КОНКАКАФ. Обсудим матч после этого, может»

Кубинская сторона не ведет переговоров о товарищеском матче со сборной России.

Россия и Куба встречались в Волгограде в ноябре прошлого года – тогда команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 8:0.

Ранее директор по развитию Кубинской ассоциации футбола заявил о желании сыграть ответный товарищеский матч с российской командой на своем поле.

«На данный момент мы не ведем переговоры о матче со сборной России. Мы всегда будем рады сыграть с вашей командой на Кубе или в России, но сейчас мы сосредоточены на Лиге наций и отборочном турнире Золотого кубка КОНКАКАФ. Может быть, после этого было бы хорошее время, чтобы поговорить о матче, но не сейчас.

Что касается возможности сыграть в 2025 или 2026 году, это будет зависеть от официальных обязательств и занятости обеих команд. Диалог по этому вопросу следует вести главам обеих федераций. На данный момент у нас нет приглашения со стороны РФС», – заявил глава пресс-службы сборной Кубы Рауль Эрнандес Лима.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoсборная Кубы
Р-Спорт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Со сборной России никто не хочет играть. Кто их переломает, кому они на хрен нужны?» Кузнецов о матче с командой Медиалиги
24сегодня, 17:46
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фабрицио Романо: «Мудрик – один из самых больших профессионалов в мире футбола. Он хочет преуспеть в «Челси», и клуб в него верит»
413 минут назад
Иньеста отрицает, что болел за «Реал»: «Точно нет. Предварительного контракта с ним не было»
620 минут назад
Гвардиола о двух треблах в качестве тренера: «Что ж, я хорош! Мне повезло в «Барселоне», команде моего сердца»
1231 минуту назад
Кин о Тренте: «Не могу поверить, насколько он плох в обороне. Против Греции казалось, будто он никогда раньше не играл правого защитника»
10сегодня, 19:14
Карсли о сборной Англии: «Эта работа заслуживает тренера мирового уровня, который брал трофеи. Я еще на пути к этому»
4сегодня, 19:01
Платформа с играми для любителей РПЛ: залетайте!
сегодня, 19:00Спецпроект
Крицюк о Тольятти в 1990-е: «Зайдешь в другой квартал – местным лучше не попадаться. Бывало, ножом угрожали, рюкзак вытряхивали, деньги могли забрать. До 14-15 лет было напряженно»
19сегодня, 18:54
Лига наций. Англия забила 3 гола Финляндии в гостях, Австрия против Норвегии, Казахстан проиграл Словении
108сегодня, 18:46Live
Мбаппе прятался от публики, посещая ресторан на Корсике. Килиан зашел через кухню и покинул заведение последним (Corse-Matin)
21сегодня, 18:36
Агент Селюк: «Что тратит Жирков, у меня на электричество уходит, консьержей, уборку. Богат не тот, кто имеет, а тот, кому хватает. Человек считается обеспеченным, когда выбирает то, что глаз хочет»
29сегодня, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Крицюк о «стрелках» в Тольятти: «Бывало, кто-то что-то сказал не то, из-за девчонок. Все это из-за нереализованности молодых людей, для многих сила была единственным способом проявить себя»
4 минуты назад
Кафанов считает, что Максименко в ближайшие 1-2 года уедет в Европу: «Он уже сейчас готов»
311 минут назад
Защитник Казахстана Скворцов о Черчесове: «Саламыч – строгий тренер. Никаких слов он не запрещал, но всегда говорит интересные вещи, к которым прислушиваешься»
425 минут назад
«МЮ» связывался с тренером «Штутгарта» летом. Хенесс отказался переходить
144 минуты назад
Армения уволила Петракова после поражения от Северной Македонии
445 минут назад
«Оставьте свои умные вопросы. Забудьте фамилии, мне нужны футболисты». Черчесов о пропуске Самородовым и Оразовым матча со Словенией
854 минуты назад
«Милан» видит замену Тео в де Кейпере. «Россонери» следили за лучшим ассистентом «Брюгге»-2023/24 во время игры Бельгии с Италией
6сегодня, 19:11
Тюкавин готов тренироваться с «Динамо», агент подтвердил: «У него же не травма, а просто сопли были. Осень на дворе, как-никак»
3сегодня, 18:47
Грилиш о голе Трента со штрафного: «Я пошутил перед ударом: «Забьешь, дам тебе 500 фунтов», и он положил прямо в девятку»
5сегодня, 18:36
Сетьен о Родри: «Он не такой зрелищный игрок, как Ямаль, Месси или Роналду, но наряду с Хави и Иньестой многое дал футболу»
10сегодня, 18:20