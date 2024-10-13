Куба хочет провести ответный матч с Россией на своем поле: «Игра будет возможна в следующем году»

Сборная Кубы хочет провести еще один товарищеский матч с Россией.

Об этом рассказал директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс.

Россия и Куба встречались в Волгограде в ноябре прошлого года – тогда команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 8:0.

«Мы бы хотели сыграть со сборной России ответный матч. Игра будет возможна на Кубе в следующем году. Постараемся провести этот товарищеский матч в официальные даты ФИФА», – сказал Эрранс.