Куба хочет провести ответный матч с Россией на своем поле: «Игра будет возможна в следующем году»
Сборная Кубы хочет провести еще один товарищеский матч с Россией.
Об этом рассказал директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс.
Россия и Куба встречались в Волгограде в ноябре прошлого года – тогда команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 8:0.
«Мы бы хотели сыграть со сборной России ответный матч. Игра будет возможна на Кубе в следующем году. Постараемся провести этот товарищеский матч в официальные даты ФИФА», – сказал Эрранс.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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