Ухань (WTA). Финал. Соболенко сыграет с Циньвэнь Чжэн

Арина Соболенко сыграет с Циньвэнь Чжэн в финале турнира в Ухане.

Сетка здесь . Dongfeng Voyah · Wuhan Open Ухань, Китай 7 октября – 13 октября 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 3 221 715 долларов Открытые корты, хард Финал