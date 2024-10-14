«Эдмонтон» начал сезон НХЛ с 3 домашних поражений подряд с общей разницей 3:15. У Макдэвида 2 очка и «минус 5» на отрезке

«Эдмонтон» начал сезон с 3 домашних поражений подряд с общей разницей 3:15.

«Ойлерс» проиграли «Калгари » (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

До этого финалисты Кубка Стэнли-2024 проиграли «Виннипегу» (0:6) и «Чикаго» (2:5).

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид сегодня отметился результативной передачей.

У него 2 (0+2) очка на старте сезона при полезности «минус 5», у его партнера Леона Драйзайтля – 1 (1+0) балл при «минус 4».