У Черчесова 3 поражения и ничья во главе сборной Казахстана, общий счет – 0:8. Команда идет последней в группе Лиги наций

У Станислава Черчесова нет побед в четырех матчах во главе сборной Казахстана.

Сегодня казахстанская команда уступила сборной Словении со счетом 0:1 в 4-м туре Лиги наций.

Это был четвертый матч Черчесова на посту главного тренера команды – ранее она сыграла вничью с Норвегией (0:0) и потерпела поражения от Словении (0:3) и Австрии (0:4).

Сборная Казахстана занимает последнее, четвертое, место в таблице 3-й группы дивизиона B Лиги наций, набрав одно очко.