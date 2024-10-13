У Черчесова 3 поражения и ничья во главе сборной Казахстана, общий счет – 0:8. Команда идет последней в группе Лиги наций
У Станислава Черчесова нет побед в четырех матчах во главе сборной Казахстана.
Сегодня казахстанская команда уступила сборной Словении со счетом 0:1 в 4-м туре Лиги наций.
Это был четвертый матч Черчесова на посту главного тренера команды – ранее она сыграла вничью с Норвегией (0:0) и потерпела поражения от Словении (0:3) и Австрии (0:4).
Сборная Казахстана занимает последнее, четвертое, место в таблице 3-й группы дивизиона B Лиги наций, набрав одно очко.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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