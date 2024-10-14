Дорофеев забросил 1-ю шайбу за «Вегас» в сезоне НХЛ – в матче с «Анахаймом»
Павел Дорофеев забросил 1-ю шайбу за «Вегас» в сезоне НХЛ.
23-летний форвард установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (3:1).
Набранное очко стало для россиянина первым в сезоне.
Сегодня Павел (12:52, «+1») отметился 5 бросками в створ и 2 блоками, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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