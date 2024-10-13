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В «Наполи» недовольны словами Жезуса о безопасности в Неаполе после попытки угона его машины. Защитника могут продать зимой и подписать Бийола

«Наполи» может расстаться с Жуаном Жезусом после его публикации в соцсетях.

Руководству клуба не понравился пост защитника, в котором он рассказал о попытке угона своего автомобиля в Неаполе, пишет Sport Mediaset со ссылкой на Il Mattino.

Напомним, бразилец опубликовал видео, на котором видно, что в автомобиле разбиты стекла, в салоне беспорядок, а детские кресла повреждены и сдвинуты с места: «Тошнит от этого! К сожалению, в таком прекрасном городе я больше никогда не буду чувствовать себя в безопасности». Сообщается, что «Наполи» может продать Жезуса уже этой зимой. В качестве замены бразильцу клуб рассматривает защитника «Удинезе» Яку Бийола, ранее выступавшего за ЦСКА.

Контракт Жезуса с «Наполи» истекает летом 2025 года. Со статистикой 33-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport Mediaset
logoУдинезе
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoНаполи
logoЖуан Жезус
соцсети
logoЯка Бийол
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