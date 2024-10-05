Старт сезона НХЛ, Головин в «Монако» до 2029-го, историческое решение суда ЕС по делу Диарра, бан Погба за допинг сократили, Тормену ошибочно не удалили за наступ на пах и другие новости
1. НХЛ стартовала! В первом матче нового регулярного чемпионата «Баффало» проиграл «Нью-Джерси» (1:4) в Праге.
В Северной Америке пока продолжаются выставочные матчи. «Айлендерс» с 1+1 от Цыплакова обыграли «Рейнджерс» (5:2), «Питтсбург» победил «Коламбус» (7:3), у Малкина 0 очков и «минус 3», а Тарасов пропустил 7 шайб, «Миннесота» с очередным голом Капризова разгромила «Чикаго» (6:1). Все результаты дня – здесь.
2. Суд ЕС признал систему трансферов ФИФА противоречащей законам Евросоюза после иска экс-хавбека «Локо» Диарра. Это решение может полностью изменить правила переходов в футболе.
3. Александр Головин продлил контракт с «Монако». Новое соглашение российского полузащитника действует до 2029 года.
4. Дисквалификация Поля Погба за допинг сокращена до 18 месяцев, хотя изначально решение было о бане на 4 года. Полузащитник сможет вернуться на поле в марте, но, возможно, не в составе «Ювентуса»: Погба получает 10 млн евро в год, а туринцы хотят урезать расходы.
5. В единственном матче дня Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» обыграл «Ак Барс» в Казани (2:1) впервые с 2013 года и завершил победную серию команды Гатиятулина из 7 игр.
6. «Наполи» обыграл «Комо» в первом матче 7-го тура Серии А – 3:1. У Лукаку гол с пенальти и 2 ассиста, а всего 3 гола и 5 результативных передач в шести матчах за клуб. Команда Конте выиграла 6 из 7 последних матчей с общим счетом 19:2 и точно будет лидировать в Серии А по итогам тура.
7. ЭСК РФС признала, что Сухой ошибочно не удалил Тормену, наступившему на пах Гонду в матче РПЛ «Краснодар» – «Зенит». При этому арбитр правильно не удалил Черникова.
8. «Реал» направил в суд письмо в связи с признанием выплат Негрейре экс-директором «Барсы» Фрейшей: «Платежи были направлены на то, чтобы влиять на судей».
9. Мирра Андреева проиграла Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале теннисного турнира в Пекине, Каролина Мухова победила Арину Соболенко.
10. Артем Анисимов завершил карьеру. Форвард выиграл золото ЧМ-2014 и провел 13 сезонов в НХЛ, сыграв 771 матч.
11. НБА. Предсезонные матчи. 21 очко Пэйтона Притчарда помогло «Бостону» обыграть «Денвер» в Абу-Даби.
12. Каноисту Захару Петрову вернули золото чемпионата мира-2024.
13. Ламин Ямаль признан игроком месяца в Ла Лиге. 17-летний вингер «Барсы» обошел Мбаппе и Ло Чельсо.
14. Александр Мостовой перенес операцию: «Зашевелился камень в почке».
Цитаты дня.
Леонид Трахтенберг: «В СССР 15 республик болели за свою команду и за «Спартак» или даже в обратной последовательности. И в Киеве отдавали должное»
Гендиректор Президентского фонда о заявке Загитовой на грант: «Удивляет информационная волна, которая возникла вокруг этого события»
Мостовой о работе в «Оренбурге»: «Приведу клуб к небывалым успехам, если выберут меня»
Рудковская о маме Парсеговой: «Она села за руль пьяной, осталась без машины и прав. Вот вам и существенное изменение жизненных обстоятельств!»
Ротенберг о том, что фанаты минского «Динамо» освистали его: «Есть такой Неуловимый Джо – знаете, почему Неуловимый? Он никому не нужен. Я благодарен болельщикам за эмоции»
Дзюба про откровенные фото девушек в соцсетях: «Если ты жопку выставишь, твоему парню понравится? Все мужчины, если они не подкаблучники, против. Делать это ради самооценки – дичь»
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