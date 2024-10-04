Головин продлил с «Монако» контракт до 2029 года

Александр Головин продлил контракт с «Монако».

Клуб Лиги 1 объявил о том, что новое соглашение с полузащитником рассчитано до 2029 года.

Россиянин выступает за монегасков с сезона-2018/19. На его счету 209 матчей в составе клуба (больше всех в нынешнем составе), 31 гол и 39 результативных передач.

Подробно со статистикой Головина можно ознакомиться здесь .

Изображение: asmonaco.com