«Наполи» выиграл 6 из 7 последних матчей с общим счетом 19:2. Команда Конте лидирует в Серии А после 7 туров

«Наполи» сохранил лидерство в Серии А.

Команда Антонио Конте обыграла «Комо » (3:1) в 7-м туре и останется на первой строчке независимо от результатов конкурентов. У нее 16 очков, у «Ювентуса», идущего вторым, – 12 при игре в запасе.

Начиная с 25 августа неаполитанцы одержали шесть побед с общим счетом 19:2 и сыграли вничью с «Ювентусом» (0:0).

20 октября «Наполи » выступит в гостях у «Эмполи».