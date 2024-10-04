«Наполи» выиграл 6 из 7 последних матчей с общим счетом 19:2. Команда Конте лидирует в Серии А после 7 туров
«Наполи» сохранил лидерство в Серии А.
Команда Антонио Конте обыграла «Комо» (3:1) в 7-м туре и останется на первой строчке независимо от результатов конкурентов. У нее 16 очков, у «Ювентуса», идущего вторым, – 12 при игре в запасе.
Начиная с 25 августа неаполитанцы одержали шесть побед с общим счетом 19:2 и сыграли вничью с «Ювентусом» (0:0).
20 октября «Наполи» выступит в гостях у «Эмполи».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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