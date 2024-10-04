Правила трансферов нарушают законы ЕС: историческое решение суда! Дело Диарра и «Локо» изменит футбол

Бум! Это пошатнулись устои мирового футбола.

Суд Евросоюза признал правоту Ласса Диарра в деле против ФИФА. Француз жаловался на трансферный регламент из-за конфликта с «Локомотивом» десятилетней давности – и закон оказался на его стороне. Это может привести к полному изменению правил переходов.

Да, вы все верно поняли: дело «Локомотива» и Диарра – триггер к тектоническому сдвигу.

Илья Коваль собрал, что известно об историческом решении.

С чего началось дело и что постановил суд?

Диарра оспаривал два положения регламента ФИФА.

Первое – отказ в выдаче трансферного сертификата для перехода в новую команду, если между предыдущим клубом и футболистом продолжается контрактный спор. В такой ситуации ФИФА может ограничить трансферы игрока до урегулирования разногласий.

Второе – «‎солидарная ответственность» нового клуба с футболистом. По действующим правилам на клуб, подписавший оштрафованного за неправомерное расторжение контракта игрока, могут повесить как минимум часть неустойки.

Из-за этих правил после разрыва с «Локо» Диарра сезон просидел без футбола.

Судебный пресс-релиз предельно четок:

«Суд считает, что все эти правила противоречат законодательству ЕС. Во-первых, они препятствуют свободному передвижению профессиональных футболистов, желающих перейти на работу в новый клуб.

Во-вторых, что касается антимонопольного законодательства, суд считает, что рассматриваемые нормы ограничивают или даже предотвращают трансграничную конкуренцию, которую могли бы осуществлять все клубы, в одностороннем порядке нанимая игроков, находящихся на контракте с другим клубом, или игроков, которые могли расторгнуть трудовой договор без уважительной причины».

Почему это важно? Может ли суд влиять на футбольный регламент?

Суд ЕС – высшая судебная инстанция на территории Евросоюза. Однажды он уже отменял трансферные правила в футболе. В 1995 году встал на сторону бельгийского игрока Жана-Марка Босмана, фактически признав нелегитимной существовавшую тогда систему переходов.

Сейчас звучит дико, но еще в начале 1990-х игрок принадлежал клубу даже после истечения контракта. То есть даже свободного агента нужно было выкупать.

После того решения ФИФА разработала новый трансферный регламент. Теперь и он не вписывается в нормы.

К слову, среди адвокатов Диарра выступил Жан-Луи Дюпон, который в 1995-м защищал интересы Босмана. Отсылки к тому делу возникли сразу (Ласс судится уже семь лет). В 2017 году Коммерческий суд Шарлеруа признал правоту Диарра и подчеркнул, что принцип солидарной ответственности игрока, на которого наложен штраф, и его нового клуба равносилен обязательству «‎выплатить отступные прежнему клубу, чтобы подписать игрока, который по факту находится без контракта. Это ровно та практика, которая была признана нарушающей право ЕС в деле Босмана».

Адвокаты Диарра тоже ссылаются на вердикт 30-летней давности. Один из юристов француза Мартин Хиссель объяснял:

«‎Решение по делу Босмана положило конец трансферным выплатам за свободных агентов. А в данном случае речь идет о возможности для игроков покидать клубы в течение срока действия контракта. Это затронет гораздо больше футболистов. Во всех других секторах экономики специалисты на контракте могут уйти из компании. Но в мире футбола все иначе. Мы хотим дать футболистам власть, которая, по нашему мнению, принадлежит им по праву».

На стороне Диарра и международный профсоюз футболистов FIFPro и французский футбольный профсоюз UNFP. Их интерес, вероятно, в том, чтобы поучаствовать в создании нового трансферного регламента.

По крайней мере, на необходимость согласовать правила переходов с профсоюзными организациями указал официальный советник Суда ЕС Мацей Шпунар.

Диарра дошел до Суда ЕС через Бельгию. А она тут при чем?

Коротко напомним предысторию. Диарра перешел в «‎Локо» из «‎Анжи» летом 2013-го за 12 млн евро. Через год президент «‎Локо» Ольга Смородская отказалась выплачивать премиальные за бронзовые медали РПЛ из-за проблем француза с дисциплиной по ходу сезона. Тогда Диарра устроил демарш и пропустил летние сборы, а клуб в ответ расторг контракт и потребовал неустойку.

Пока шло разбирательство в ФИФА и CAS (Спортивный арбитражный суд), Ласс не мог перейти в новую команду, хотя получал предложения. Например, был официальный оффер от «‎Шарлеруа» в феврале 2015-го.

Дальше Диарра воспользовался тем, что бельгийские гражданские суды вправе рассматривать спортивные дела, хотя во многих странах не принято оспаривать решения CAS.

После победы Диарра в суде Шарлеруа ФИФА оспорила решение в Апелляционном суде Монса. Тот запросил вердикт Суда ЕС для прояснения вопроса, нарушает ли регламент ФИФА нормы Евросоюза.

Этот вердикт и озвучили 4 октября.

Для Диарра дело еще не завершено: теперь суд в Монсе вынесет решение, опираясь на постановление Суда ЕС. Несложно догадаться, что бельгийцы займут сторону игрока.

Как Диарра может изменить систему? Ведь он оспаривал частности, а не принципы

«Теперь 100% предстоит реформа трансферного регламента. Это может быть Босман XXI века. То знаменитое дело поспособствовало возникновению динамичного транснационального рынка труда в футболе, но оставило ФИФА право регулирования. Решение по делу Диарра призывает переизобрести это регулирование», – отреагировал на исход дела Диарра эксперт по европейскому праву из Asser Institute Антуан Дюваль.

Он отмечает хорошую новость для ФИФА – указание суда на необходимость «‎поддержания определенного уровня ‎стабильности составов профессиональных футбольных клубов». Очевидно, такая стабильность была бы нарушена, если бы футболисты могли менять клубы в любой момент, без санкций расторгая действующие контракты.

Но есть и плохая – систему штрафов за расторжение контрактов придется как минимум ослабить. «Позиции топ-игроков и их агентов на переговорах усилятся», – констатирует Дюваль.

Неужели нас ждет мир, в котором игроки могут менять клубы, когда им захочется? Этого пока никто не знает.

Пока есть только идея трех профессоров по европейскому праву – Робби Хубена из Университета Антверпена, Оливера Будзински из Технического университета Ильменау и Мельхиора Уотлета (бывший судья Суда ЕС и его действующий официальный советник).

Вместо создания нового регламента они рекомендуют заключить коллективный договор между клубами и игроками. Устраняя лишнее звено (ФИФА), можно избежать проверок на соответствие антимонопольному законодательству.

«‎У такого решения было бы больше шансов выдержать испытание временем (и судом), чем у любой навязанной в одностороннем порядке системы».

Ограничения на трансферы могут остаться, но власть клубов ослабнет.

«‎Для обеспечения контрактной стабильности и соблюдения баланса с мобильностью игроков новая система могла бы определить стандартную продолжительность контракта – например, в два-три сезона или с возможностью трансфера после двух за сумму, определяемую с помощью объективных параметров. За исключением форс-мажорных обстоятельств, клубы и игроки должны будут выполнять контракт до истечения срока действия. Зимнего трансферного окна тогда больше не будет, что вполне соответствует концепции сохранения целостности составов».

То есть клубы получат стабильный состав минимум на два сезона, а игроки возможность чаще менять клубы без компенсации. Но тогда и зарплаты наверняка раздуются?

«‎Поскольку такая система, вероятно, приведет к усилению конкуренции в плане зарплат, клубы, вероятно, потребуют создания общего механизма по контролю расходов», – предлагают авторы концепции.

Другой нюанс: если маленькие клубы будут вынуждены отпускать талантливых игроков бесплатно, то быстро разорятся. Вот решение:

«‎Можно рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать все профессиональные клубы ежегодно отчислять (например, 10% от доходов) на оплату услуг предыдущих клубов своих игроков. Эту сумму можно разделить на общее количество минут, сыгранных всеми игроками данного клуба, чтобы определить стоимость проведенной минуты».

Простым языком: клуб будет перечислять солидарные платежи не в момент трансфера, а каждый сезон. Например, «‎Реал» перечислял бы загребскому «‎Динамо» часть доходов, пока держит на контракте Луку Модрича. А сумма менялась бы в зависимости от того, сколько играет хорват.

Пока это лишь идея юристов. Но, возможно, она укажет направление для дискуссии об изменении трансферных правил. Эти изменения наверняка будут.

«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид; East News /SEFA KARACAN / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP, STF / BELGA / AFP; Gettyimages.ru /Luke Hales; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press