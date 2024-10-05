Капризов забросил 4-ю шайбу на предсезонке НХЛ – в матче с «Чикаго». У него 7 очков в 3 играх

Кирилл Капризов забросил 4-ю шайбу на предсезонке НХЛ – в матче с «Чикаго».

«Миннесота » разгромила «Блэкхокс» (6:1) в выставочном матче.

В активе россиянина 7 (4+3) очков в 3 играх в рамках предсезонной подготовки.

Сегодня Кирилл (15:24, 3:27 – в большинстве, «+1») 4 раза бросил в створ и 1 раз мимо, сделал 1 блок и получил малый штраф.