«Наполи» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Наполи» принимает «Комо» в матче 7-го тура Серии А.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

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