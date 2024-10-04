Ямаль признан игроком месяца в Ла Лиге. 17-летний вингер «Барсы» обошел Мбаппе и Ло Чельсо

Лучшим футболистом месяца в Ла Лиге признан Ламин Ямаль.

17-летний вингер «Барселоны» награжден по итогам сентября. Он забил три гола и сделал одну результативную передачу за четыре матча в чемпионате.

Ямаль в голосовании опередил таких футболистов, как Килиан Мбаппе («Реал Мадрид »), Иньяки Уильямс («Атлетик »), Джовани Ло Чельсо («Бетис») и Карлос Висенте («Алавес»).

Среди игроков до 23 лет на звание лучшего были номинированы Марк Касадо («Барселона»), Витор Роке («Бетис»), Уго Альварес («Сельта»), Альберто Молейро («Лас-Пальмас») и Энзо Бойомо («Осасуна»). Победа досталась Молейро, забившему два гола в пяти играх в сентябре.