Ямаль признан игроком месяца в Ла Лиге. 17-летний вингер «Барсы» обошел Мбаппе и Ло Чельсо
Лучшим футболистом месяца в Ла Лиге признан Ламин Ямаль.
17-летний вингер «Барселоны» награжден по итогам сентября. Он забил три гола и сделал одну результативную передачу за четыре матча в чемпионате.
Ямаль в голосовании опередил таких футболистов, как Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Джовани Ло Чельсо («Бетис») и Карлос Висенте («Алавес»).
Среди игроков до 23 лет на звание лучшего были номинированы Марк Касадо («Барселона»), Витор Роке («Бетис»), Уго Альварес («Сельта»), Альберто Молейро («Лас-Пальмас») и Энзо Бойомо («Осасуна»). Победа досталась Молейро, забившему два гола в пяти играх в сентябре.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Ла Лиги
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