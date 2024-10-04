Александр Мостовой перенес операцию: «Зашевелился камень в почке»
Александр Мостовой был госпитализирован в среду.
Экс-футболист сборной России перенес операцию.
«Во вторник почувствовал себя неважно, в среду меня госпитализировали. Зашевелился камень в почке. Сделали операцию», – заявил бывший хавбек «Спартака» и «Сельты» Мостовой.
Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
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