Александр Мостовой перенес операцию: «Зашевелился камень в почке»

Александр Мостовой был госпитализирован в среду.

Экс-футболист сборной России перенес операцию.

«Во вторник почувствовал себя неважно, в среду меня госпитализировали. Зашевелился камень в почке. Сделали операцию», – заявил бывший хавбек «Спартака » и «Сельты» Мостовой .