У Лукаку 3 гола и 4 ассиста в шести матчах за «Наполи» Конте

Ромелу Лукаку совершил 7 результативных действий в шести матчах за «Наполи».

Сегодня форвард отдал передачу на гол Скотта Мактоминея в ворота «Комо » на 30-й секунде матча, а на 53-й забил с пенальти. Теперь у Ромелу 3 гола и 4 результативных паса в 6 играх за неаполитанцев.

Команды играют в рамках 7-го тура Серии А. Спортс’‘ проводит прямую онлайн-трансляцию игры.

Бельгиец присоединился к команде Антонио Конте в конце августа. С полной статистикой 31-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .