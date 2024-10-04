У Лукаку 3 гола и 4 ассиста в шести матчах за «Наполи» Конте
Ромелу Лукаку совершил 7 результативных действий в шести матчах за «Наполи».
Сегодня форвард отдал передачу на гол Скотта Мактоминея в ворота «Комо» на 30-й секунде матча, а на 53-й забил с пенальти. Теперь у Ромелу 3 гола и 4 результативных паса в 6 играх за неаполитанцев.
Команды играют в рамках 7-го тура Серии А. Спортс’‘ проводит прямую онлайн-трансляцию игры.
Бельгиец присоединился к команде Антонио Конте в конце августа. С полной статистикой 31-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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