  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Суд ЕС признал систему трансферов ФИФА противоречащей законам Евросоюза после иска экс-хавбека «Локо» Диарра
27

Суд ЕС признал систему трансферов ФИФА противоречащей законам Евросоюза после иска экс-хавбека «Локо» Диарра

Суд ЕС признал систему трансферов ФИФА противоречащей законам Евросоюза.

«Правила, о которых идет речь, таковы, что они препятствуют свободному перемещению профессиональных футболистов, которые хотят развивать свою деятельность, переходя в новый клуб», – говорится в заявлении Суда Европейского Союза (CJEU).

В суд подал иск экс-хавбек «Локомотива» Лассана Диарра

Перед началом сезона-2014/15 он не явился на тренировочный сбор железнодорожников, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в ФИФА. Палата по разрешению споров признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в 10,5 млн евро.

В феврале 2015-го Диарра мог перейти в «Шарлеруа», но бельгийский клуб хотел гарантий того, что ему не придется выплачивать штраф «Локомотиву» вместо футболиста, так как, по правилам ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB), клуб мог стать одним из должников.

В итоге контракт с Диарра не подписали, и, по мнению француза, переход сорвался по вине ФИФА и KBVB, которые не дали гарантий бельгийской команде. 

Решение CJEU может привести к тому, что другие футболисты, на которых распространяются правила ФИФА, такие как Диарра, также потребуют компенсации за ущерб.

«Все профессиональные игроки пострадали от этих незаконных правил (действующих с 2001 года!) и поэтому теперь могут требовать компенсации за свои убытки», – заявили адвокаты Диарра Жан-Луи Дюпон и Мартен.

Конфликт Диарра с «‎Локо» взрывает рынок: похоже, уйти в другой клуб станет проще

Опубликовано: Sports
Источник: Cadena Ser
logoЛокомотив
logoЛассана Диарра
logoпремьер-лига Россия
logoШарлеруа
logoвысшая лига Бельгия
трансферы
logoФИФА
происшествия
Европейский союз
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Беленов об РПЛ: «Уровень упал – 100%. Раньше были футболисты, которые играли в «Реале», «Челси», условной «Барселоне» – Диарра, Это′О, другие звезды. Сейчас таких нет»
145 апреля, 09:54
«В «Анжи» Это′О решал почти все. Он убрал из команды Карлоса из-за недопонимания, которое случилось еще в «Реале». Ахмедов о клубе из Махачкалы
6525 декабря 2023, 16:59
Абаев об упущенном «Локо» чемпионстве в 2014-м: «У Кучука начались непонятки с Диарра. Ласс был недоволен, что нас закрывают на базе, проверяют давление – он ведь мусульманин, не пьет и не курит»
144 октября 2023, 09:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Министр спорта РФ Дегтярев: «Много стран хотят сыграть со сборной России товарищеские матчи»
7 минут назад
Соберите коллекцию карточек с футболистами и выиграйте PlayStation или iPhone
129 минут назадСпецпроект
Мостовой о камнях в почках: «Прячутся, потом опять вылезают – и пошло-поехало. Три раза уже так было. Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят»
1031 минуту назад
«У Фабрегаса та же ДНК, что и у Гвардиолы. Редко увидишь такой стиль игры в Италии». Хавбек «Комо» Перроне, арендованный у «Сити», о тренерах
446 минут назад
Руд Гуллит: «Зиркзе должен был перейти в «Милан», а не в «МЮ». Сейчас он в команде со множеством проблем, что не способствует росту»
1149 минут назад
Рюдигер о Холанде: «Зверь, не знаю, что он ест, но его мощь... Вау! Только ван Дейк и Салиба могут с ним тягаться. Ну и я»
21сегодня, 12:29
Александр Мостовой перенес операцию: «Зашевелился камень в почке»
63сегодня, 12:28
Глушаков о тренерах: «Иностранцы показывают миллион ненужных упражнений для показухи. Футбол – простая игра, поставьте «квадрат» на тренировке»
58сегодня, 12:03
«Роналду». Холанд, ван Дейк, де Брюйне, Виртц, Алиссон, Бастони назвали игрока, который первым приходит на ум в связи с ЛЧ
36сегодня, 11:58
«Маканус». УЕФА ошибся в фамилии игрока «Нью Сэйнтс» Макмануса в матче ЛК с «Фиорентиной»
27сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Спартака» Сакич избежал санкций после удаления в матче с «Локо». Клубы оштрафованы на 30 тысяч за скандирования фанатов, красно-белые – еще на 100 за неподобающее поведение команды
38 минут назад
КДК дисквалифицировал Кононова на 3 матча Кубка России (два – условно) за агрессивное поведение. Тренер «Торпедо» спровоцировал потасовку в игре с «КАМАЗом»
215 минут назад
Адейеми и Дюранвиль из «Боруссии» Дортмунд пропустят больше месяца из-за травм, у Рейны случился рецидив – все трое вернутся после ноябрьских игр сборных
325 минут назад
«Ювентус» может купить Кивера из «Арсенала». Туринцы также интересуются 18-летним Хато из «Аякса» и Лакруа из «Пэлас» на замену травмированному Бремеру
330 минут назад
Кунде о том, кто для него «иконы стиля»: «Бекхэм, Рианна, Аллен Айверсон и Ив Сен-Лоран»
149 минут назад
Марселино перед «Реалом»: «У них почти не было предсезонки, важные игроки травмировались, они будут все сильнее. Я предпочел бы, чтобы «Мадрид» не проиграл в ЛЧ»
2сегодня, 12:23
Ямаль, Уильямс, Педри, Карвахаль, Кубарси, Мората – в составе сборной Испании на матчи против Дании и Сербии
8сегодня, 12:10
Рюдигер назвал Бензема лучшим партнером, а Агуэро самым сложным соперником: «Мог бы сказать Месси или Роналду, но они с другой планеты, выберу обычных людей»
3сегодня, 11:46
Ван Дейк, де Лигт, Симонс, Гакпо, Мален и Зиркзе – в составе Нидерландов на матчи Лиги наций против Германии и Венгрии
11сегодня, 11:41
«Спартак» почтил память Черенкова: «10 лет без великого спартаковца и символа эпохи»
7сегодня, 11:40