Суд ЕС признал систему трансферов ФИФА противоречащей законам Евросоюза после иска экс-хавбека «Локо» Диарра

Суд ЕС признал систему трансферов ФИФА противоречащей законам Евросоюза.

«Правила, о которых идет речь, таковы, что они препятствуют свободному перемещению профессиональных футболистов, которые хотят развивать свою деятельность, переходя в новый клуб», – говорится в заявлении Суда Европейского Союза (CJEU).

В суд подал иск экс-хавбек «Локомотива » Лассана Диарра .

Перед началом сезона-2014/15 он не явился на тренировочный сбор железнодорожников, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в ФИФА. Палата по разрешению споров признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в 10,5 млн евро.

В феврале 2015-го Диарра мог перейти в «Шарлеруа », но бельгийский клуб хотел гарантий того, что ему не придется выплачивать штраф «Локомотиву» вместо футболиста, так как, по правилам ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB), клуб мог стать одним из должников.

В итоге контракт с Диарра не подписали, и, по мнению француза, переход сорвался по вине ФИФА и KBVB, которые не дали гарантий бельгийской команде.

Решение CJEU может привести к тому, что другие футболисты, на которых распространяются правила ФИФА, такие как Диарра, также потребуют компенсации за ущерб.

«Все профессиональные игроки пострадали от этих незаконных правил (действующих с 2001 года!) и поэтому теперь могут требовать компенсации за свои убытки», – заявили адвокаты Диарра Жан-Луи Дюпон и Мартен.

Конфликт Диарра с «‎Локо» взрывает рынок: похоже, уйти в другой клуб станет проще