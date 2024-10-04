«Амур» обыграл «Ак Барс» в Казани впервые с 2013 года и завершил победную серию команды Гатиятулина из 7 игр
«Амур» обыграл «Ак Барс» в Казани впервые за 11 лет.
Команда тренера Андрея Мартемьянова победила казанцев со счетом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Хабаровчане впервые с ноября 2013 года одержали победу над «Ак Барсом» в гостях.
Кроме того, «Амур» прервал семиматчевую победную серию «Ак Барса».
На данный момент клуб из Хабаровска занимает 10-е место в таблице Востока с 9 очками в 11 матчах. «Ак Барс» идет на 2-м месте с 16 баллами после 11 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости