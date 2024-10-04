«Амур» обыграл «Ак Барс» в Казани впервые с 2013 года и завершил победную серию команды Гатиятулина из 7 игр

«Амур» обыграл «Ак Барс» в Казани впервые за 11 лет.

Команда тренера Андрея Мартемьянова победила казанцев со счетом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Хабаровчане впервые с ноября 2013 года одержали победу над «Ак Барсом » в гостях.

Кроме того, «Амур » прервал семиматчевую победную серию «Ак Барса».

На данный момент клуб из Хабаровска занимает 10-е место в таблице Востока с 9 очками в 11 матчах. «Ак Барс» идет на 2-м месте с 16 баллами после 11 игр.