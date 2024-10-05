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Цыплаков набрал 1+1 в выставочном матче с «Рейнджерс» и стал 3-й звездой

Максим Цыплаков набрал 1+1 в выставочном матче с «Рейнджерс» и стал 3-й звездой.

Форвард «Айлендерс» стал автором победной шайбы в игре с «Рейнджерс» (5:2) на предсезонке НХЛ.

В концовке второго периода Цыплаков сделал передачу из-за ворот в большинстве, но шайба зашла в ворота от ноги защитника К’Андре Миллера. 

Россиянин (16:24, 3:58 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 3 броска в створ (еще 1 – мимо), применил 3 силовых приема и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
выставочные матчи
logoРейнджерс
logoАйлендерс
logoНХЛ
logoМаксим Цыплаков
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