Дзюба про откровенные фото девушек в соцсетях: «Если ты жопку выставишь, твоему парню понравится? Все мужчины, если они не подкаблучники, против. Делать это ради самооценки – дичь»

Артем Дзюба плохо относится к публикации девушками откровенных фото.

Ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко обсудила с нападающим «Акрона » отсутствие у его супруги публичных страниц в соцсетях.

– Счастье и семья любят тишину. Понимаете? Какая необходимость в этом?

– У нас, девчонок, есть такая потребность. Просто выложить, что вот она я. Хочется иногда просто жопку чуть-чуть выложить. Как ты к этому относишься?

– Плохо. Твоему парню понравится, если ты жопку выставишь?

– Он принял это. Он понимает, что для меня это важно. Я в себе не уверена, я этого не скрываю, но есть какие-то вещи, которые повышают мою уверенность в себе. Например, я похудела, я хочу сказать себе: я молодец, я себе нравлюсь. Мир, увидь эту жопу!

– Думаю, все мужчины в большинстве случаев, если они не подкаблучники, они против этого. Для кого ты это делаешь? Разве тебе парень не говорит комплименты? Тебе этого недостаточно? Пусть еще 20 мужиков скажут, какая у тебя жопа?

По мне, это вообще какая-то ерунда полная. Какая необходимость показывать себя миру? Ты для кого стараешься? Какая цель вот в этом? Выставлять попу, грудь или еще что-то для какой-то там самооценки – это вообще дичь, – сказал Дзюба .