Выставочные матчи НХЛ. «Айлендерс» против «Рейнджерс», «Каролина» сыграет с «Тампой», «Питтсбург» – «Коламбус»
Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом сезона.
Выставочные матчи НХЛ
«Айлендерс» – «Рейнджерс» – 02:00
«Детройт» – «Оттава» – 02:00
«Каролина – «Тампа» – 02:00
«Питтсбург» – «Коламбус» – 02:00
«Чикаго» – «Миннесота» – 06:30
«Калгари» – «Виннипег» – 04:00
«Ванкувер» – «Эдмонтон» – 05:00
«Сан-Хосе» – «Анахайм» – 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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