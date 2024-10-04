Анисимов завершил карьеру. Форвард выиграл золото ЧМ-2014 и провел 13 сезонов в НХЛ, сыграв 771 матч
«Всем привет! Хочу поделиться с вами своим решением завершить игровую карьеру.
Я не большой любитель публичных выступлений и социальных сетей, но хотел бы использовать эту возможность, чтобы обратиться ко всем с благодарностью.
Мне посчастливилось играть с лучшими из лучших и учиться у великих, принимать участие в самых больших турнирах и обрести много друзей по всему миру, занимаясь любимым делом.
Большое человеческое спасибо всем – тренерам и партнерам по команде, с которыми довелось работать и играть, организациям, частью которых я был, всему персоналу, который остается в тени, но делает важную работу, болельщикам за поддержу и теплый прием!
Мир тесен, особенно хоккейный. Поэтому не прощаюсь, обязательно встретимся!» – написал 36-летний хоккеист.
Артем Анисимов провел 13 сезонов в НХЛ, выступая за «Рейнджерс», «Коламбус», «Чикаго» и «Оттаву». Форвард в общей сложности сыграл 771 матч в регулярных чемпионатах и набрал 376 (180+196) баллов. В плей-офф он провел 43 игры и отметился 17 (8+9) очками.
В КХЛ хоккеист провел два сезона, представляя «Локомотив» и набрав в общей сложности 48 (20+28) очков в 63 матчах.
Анисимов выиграл золото чемпионата мира-2014 в составе сборной России.
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