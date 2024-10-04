  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Анисимов завершил карьеру. Форвард выиграл золото ЧМ-2014 и провел 13 сезонов в НХЛ, сыграв 771 матч
10

Анисимов завершил карьеру. Форвард выиграл золото ЧМ-2014 и провел 13 сезонов в НХЛ, сыграв 771 матч

Артем Анисимов объявил о завершении игровой карьеры.

«Всем привет! Хочу поделиться с вами своим решением завершить игровую карьеру.

Я не большой любитель публичных выступлений и социальных сетей, но хотел бы использовать эту возможность, чтобы обратиться ко всем с благодарностью.

Мне посчастливилось играть с лучшими из лучших и учиться у великих, принимать участие в самых больших турнирах и обрести много друзей по всему миру, занимаясь любимым делом.

Большое человеческое спасибо всем – тренерам и партнерам по команде, с которыми довелось работать и играть, организациям, частью которых я был, всему персоналу, который остается в тени, но делает важную работу, болельщикам за поддержу и теплый прием!

Мир тесен, особенно хоккейный. Поэтому не прощаюсь, обязательно встретимся!» – написал 36-летний хоккеист.

Артем Анисимов провел 13 сезонов в НХЛ, выступая за «Рейнджерс», «Коламбус», «Чикаго» и «Оттаву». Форвард в общей сложности сыграл 771 матч в регулярных чемпионатах и набрал 376 (180+196) баллов. В плей-офф он провел 43 игры и отметился 17 (8+9) очками.

В КХЛ хоккеист провел два сезона, представляя «Локомотив» и набрав в общей сложности 48 (20+28) очков в 63 матчах.

Анисимов выиграл золото чемпионата мира-2014 в составе сборной России.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Артема Анисимова
logoЛокомотив
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoРейнджерс
logoОттава
logoКоламбус
logoЧикаго
logoАртем Анисимов
logoНХЛ
logoКХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Ак Барс» примет «Амур»
1414 минут назад
Михайлов о ЦСКА: «Игра далека от идеала, не хватает стабильности. Вернувшимся ребятам надо в психологии кое-что поменять. Здесь не АХЛ, а КХЛ – вторая лига мира»
19 минут назад
НХЛ стартует! «Баффало» и «Нью-Джерси» откроют сезон в Праге
6339 минут назад
Выставочные матчи НХЛ. «Айлендерс» против «Рейнджерс», «Каролина» сыграет с «Тампой», «Питтсбург» – «Коламбус»
54 минуты назад
Буре о поражении 0:7: «ЦСКА – команда с великими традициями. Очень неприятно. Такой результат – ни в какие ворота. Эмоции выплеснули, возвращаемся к процессу»
2сегодня, 13:58
Директор «Динамо»: «У нас большие претензии к лидерам, привозим себе голы. Команде нужна шоковая терапия, возможно»
5сегодня, 13:48
Бирюков назначен спортивным директором «Металлурга». Он будет работать над трансферами и курированием системы клуба
1сегодня, 13:15
Борис Михайлов по указу Путина награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
16сегодня, 13:05
Овечкин занял 80-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по мнению The Score. Свечников – 100-й, Малкин – 93-й
32сегодня, 12:40
Буре о поражении ЦСКА 0:7: «Я впервые за 8 лет пошел в раздевалку – состоялся очень серьезный разговор. Сказал, что такой результат показывать нельзя»
10сегодня, 12:21
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Кожевников: «Динамо» проигрывает из-за вратарей, не очень хорошая линия. Команда соберется, Гусев приносит пользу, но надо наладить оборону»
9 минут назад
Пашков о поражении ЦСКА 0:7: «Удар по репутации. Руководство сделало немало ошибок. «Металлург» почувствовал слабость – и надавил»
1сегодня, 13:31
Уил о «Динамо»: «Доминируем, создаем голевые моменты, бросаем, но игра не хочет идти по нашему сценарию. Проигрываем, хотя чувствуем, что могли бы победить»
1сегодня, 12:51
Андрей Сафронов: «Эпопея Гашека в России закончена. Собака лает, караван идет. Пускай делает какие-то заявления комментировать нечего»
сегодня, 12:10
Василий Каменев о новичках ЦСКА из Северной Америки: «Не выделяются, а их проблемы схожи с теми, что испытывает Зайцев в СКА. В НХЛ у него была абсолютно другая роль»
сегодня, 11:50
18 млн рублей за сезон – зарплата Сошникова в «Адмирале» (Metaratings)
4сегодня, 11:26
Крикунов о ФХР и Сербии: «Сотрудничество с такой хоккейной державой им только в плюс. Сотрудничать все равно не с кем, так хоть с сербами пусть»
1сегодня, 10:49
«Адмирал» обменял Шмелева в «Нефтехимик» на Соколова
2сегодня, 10:35
Василий Каменев о меньшинстве СКА: «До сих пор идет притирка состава. Целый комплекс проблем – скомканная предсезонка, новые пары защитников, недостаток взаимопонимания»
1сегодня, 09:46
«Барыс» подписал Гранта. Защитник провел лишь 8 матчей за команду в прошлом сезоне из-за травмы
сегодня, 09:10