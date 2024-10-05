«Ювентус» и Погба, возможно, расторгнут контракт. Поль получает 10 млн евро в год, а туринцы хотят урезать расходы (Calciomercato)

Поль Погба, возможно, больше не сыграет за «Ювентус».

Дисквалификация полузащитника за допинг была сокращена, и теперь у него есть возможность вернуться на поле в марте 2025 года.

Как сообщает Calciomercato, на сегодняшний день есть ощущение, что стороны в любом случае выберут расторжение контракта. Это позволит французу уйти туда, куда он захочет, а клубу – продолжить реализацию плана по урезанию расходов.

Погба получает около 10 млн евро в год – больше в команде нет ни у кого (у Душана Влаховича примерно столько же). Уход Поля поможет клубу сэкономить.

Статистику 31-летнего игрока можно изучить здесь .

Бан Погба за допинг сократили почти в три раза. Ждем на поле уже в марте?