«Ювентус» и Погба, возможно, расторгнут контракт. Поль получает 10 млн евро в год, а туринцы хотят урезать расходы (Calciomercato)
Поль Погба, возможно, больше не сыграет за «Ювентус».
Дисквалификация полузащитника за допинг была сокращена, и теперь у него есть возможность вернуться на поле в марте 2025 года.
Как сообщает Calciomercato, на сегодняшний день есть ощущение, что стороны в любом случае выберут расторжение контракта. Это позволит французу уйти туда, куда он захочет, а клубу – продолжить реализацию плана по урезанию расходов.
Погба получает около 10 млн евро в год – больше в команде нет ни у кого (у Душана Влаховича примерно столько же). Уход Поля поможет клубу сэкономить.
Статистику 31-летнего игрока можно изучить здесь.
Бан Погба за допинг сократили почти в три раза. Ждем на поле уже в марте?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости