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ЭСК признала, что Сухой ошибочно не удалил Тормену, наступившему на пах Гонду в матче «Краснодар» – «Зенит». Черникова правильно не удалил

Алексей Сухой ошибочно не удалил Витора Тормену в матче с «Зенитом».

К такому выводу пришла Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза.

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизодах с неудалением игрока «Краснодара» Витора Тормены на 14-й минуте матча и неудалением Александра Черникова на 43-й минуте. 

«Судья ошибочно не удалил с поля Витора Тормену на 14-й минуте матча.

Защитник хочет сыграть в мяч, который находится над соперником, лежащим на поле. Он не пытается избежать контакта с соперником и наступает частью открытой стопы в чувствительную часть тела соперника (область паха).

Таким действием он угрожает безопасности соперника, и ему должна быть показана красная карточка.

Несмотря на то, что судья расценил действия Тормены как безрассудные, ввиду отсутствия жестокости и чрезмерной силы, большинство членов комиссии, считает, что судье следовало удалить его с поля за серьезное нарушение правил в данном пограничном эпизоде, учитывая использование шипов и чувствительное место контакта.

Судья правильно не удалил с поля игрока команды Александра Черникова на 43-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что Черников совершает контакт вскользь без продавливания с голенью Лусиано, после чего происходит полный наступ стопой на голеностоп соперника.

Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока «Краснодара» комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за очевидное безрассудное поведение в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении ЭСК РФС.

Наступ пяткой в пах – но не красная. Пожалели «Краснодар»?

Опубликовано: Sports
Источник: сайт РФС
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoКраснодар
logoАлексей Сухой
logoАлександр Черников
logoВитор Тормена
ЭСК РФС
logoЛусиано Гонду
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