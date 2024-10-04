ЭСК признала, что Сухой ошибочно не удалил Тормену, наступившему на пах Гонду в матче «Краснодар» – «Зенит». Черникова правильно не удалил

Алексей Сухой ошибочно не удалил Витора Тормену в матче с «Зенитом».

К такому выводу пришла Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза.

«Зенит » обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизодах с неудалением игрока «Краснодара» Витора Тормены на 14-й минуте матча и неудалением Александра Черникова на 43-й минуте.

«Судья ошибочно не удалил с поля Витора Тормену на 14-й минуте матча.

Защитник хочет сыграть в мяч, который находится над соперником, лежащим на поле. Он не пытается избежать контакта с соперником и наступает частью открытой стопы в чувствительную часть тела соперника (область паха).

Таким действием он угрожает безопасности соперника, и ему должна быть показана красная карточка.

Несмотря на то, что судья расценил действия Тормены как безрассудные, ввиду отсутствия жестокости и чрезмерной силы, большинство членов комиссии, считает, что судье следовало удалить его с поля за серьезное нарушение правил в данном пограничном эпизоде, учитывая использование шипов и чувствительное место контакта.

Судья правильно не удалил с поля игрока команды Александра Черникова на 43-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что Черников совершает контакт вскользь без продавливания с голенью Лусиано , после чего происходит полный наступ стопой на голеностоп соперника.

Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока «Краснодара » комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за очевидное безрассудное поведение в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении ЭСК РФС.

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