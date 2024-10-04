Гендиректор Президентского фонда о заявке Загитовой на грант: «Удивляет информационная волна, которая возникла вокруг этого события»

Глава ПФКИ удивился информационному шуму из-за заявки Загитовой на 75 млн рублей.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.

«Меня удивляет информационная волна, которая возникла вокруг этого события. Подать заявку в Президентский фонд культурных инициатив может любой гражданин Российской Федерации, которому исполнилось 18 лет, причем на любую сумму. Еще раз, вызывает некоторое изумление этот шум, потому что на каждый конкурс подаются больше 10 тысяч заявок.

Сейчас шансы этой заяви неизвестны. Закончилась валидация, заявка успешно прошла экспертизу и будет автоматически распределена системой для оценки трем независимым экспертам, которые живут в разных регионах страны. Мы не знаем, кто эти эксперты. На текущий момент у нас порядка тысячи экспертов, они не являются сотрудниками фонда. Эти три эксперта друг с другом не знакомы, так что возможности пересечься у них нет, как нет и возможности воздействовать на них», – сказал гендиректор фонда Роман Карманов.

Он отметил, что каждая заявка оценивается по десяти критериям.

«Софинансирование – один из них. Основываясь на прошлых конкурсах, можно сказать, что для получения такой суммы нужно было набрать 76 баллов. Если один или два критерия по каким-либо причинам не выполнены, то по остальным заявка должна быть действительно очень крепкой. Необходимо максимально подробно разложить бюджет, рассказать про команду, обосновать общественную значимость, уникальность. То есть по остальным девяти критериям нужно сделать максимально качественно», – отметил Карманов.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0