Малкин при 7:3 в матче против «Коламбуса» на предсезонке: 0 бросков в створ, «минус 3» и 45,5% на точке за 15:44

Евгений Малкин остался без очков и бросков в створ в матче с «Коламбусом» (7:3).

«Питтсбург » обыграл «Блю Джекетс» на предсезонке НХЛ .

38-летний россиянин завершил встречу с полезностью «минус 3» (худшей у «Пингвинс» наряду с форвардами Майклом Бантингом и Рикардом Ракеллем).

Один его бросок прошел мимо створа. В активе нападающего 1 блок и 1 силовой прием, на точке вбрасывания – 5 успешных попыток из 11 (45,5%).