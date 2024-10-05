Малкин при 7:3 в матче против «Коламбуса» на предсезонке: 0 бросков в створ, «минус 3» и 45,5% на точке за 15:44
Евгений Малкин остался без очков и бросков в створ в матче с «Коламбусом» (7:3).
«Питтсбург» обыграл «Блю Джекетс» на предсезонке НХЛ.
38-летний россиянин завершил встречу с полезностью «минус 3» (худшей у «Пингвинс» наряду с форвардами Майклом Бантингом и Рикардом Ракеллем).
Один его бросок прошел мимо створа. В активе нападающего 1 блок и 1 силовой прием, на точке вбрасывания – 5 успешных попыток из 11 (45,5%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
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