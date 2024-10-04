Мостовой о работе в «Оренбурге»: «Приведу клуб к небывалым успехам, если выберут меня»
Александр Мостовой готов добиться успехов в случае назначения в «Оренбург».
Сообщалось, что после отставки Давида Деограсии клуб уже договорился с Владимиром Слишковичем.
«Соглашусь ли возглавить «Оренбург»? Посмотрим. Пусть «Оренбург» обращается — тогда поговорим.
Думаю, приведу клуб к небывалым успехам, если выберут меня», — сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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