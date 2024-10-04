Мостовой о работе в «Оренбурге»: «Приведу клуб к небывалым успехам, если выберут меня» 

Александр Мостовой готов добиться успехов в случае назначения в «Оренбург».

Сообщалось , что после отставки Давида Деограсии клуб уже договорился с Владимиром Слишковичем.

«Соглашусь ли возглавить «Оренбург»? Посмотрим. Пусть «Оренбург» обращается — тогда поговорим.

Думаю, приведу клуб к небывалым успехам, если выберут меня», — сказал экс-игрок сборной России.

После 10 туров «Оренбург » занимает в Мир РПЛ 14-е место.