Тарасов пропустил 7 шайб от «Питтсбурга» в выставочном матче, отразив 18 из 25 бросков
Даниил Тарасов пропустил 7 шайб в выставочном матче с «Питтсбургом».
«Коламбус» уступил «Пингвинс» (3:7) на предсезонке НХЛ.
25-летний российский вратарь отыграл полный матч и отразил 18 из 25 бросков.
В прошлом сезоне Тарасов провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Блю Джекетс» (90,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,18).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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