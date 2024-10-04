Рудковская о маме Парсеговой: «Она села за руль пьяной, осталась без машины и прав. Вот вам и существенное изменение жизненных обстоятельств!»

Яна Рудковская сообщила, что Наталью Парсегову лишили прав за пьяное вождение.

«Вы знаете, что я всегда все свои дела довожу до финальных аккордов. Как говорится, «брильянты то мы нашли, но осадочек остался». Суд мы выиграли, но на нас вылили ушат грязи, который мы точно не заслужили.

У меня хорошо развита интуиция. Я понимала, что что-то не так в этой истории, и после очередной передачи, где доверчивых зрителей и экспертов в студии ввели в очередной раз в заблуждение, мы начали собственное расследование! Корю себя, что не сделала этого раньше. Надо отдать должное – интуиция меня не подвела! Ну что готовы??? Итак, на заседании суда, во всех интервью на телевидении и в интернете Наталия Парсегова совершенно честно заявляла, что ее дочь Арина Парсегова не может продолжать заниматься в Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» ввиду существенно изменившихся обстоятельств.

На суде она говорила о какой-то мифической травле со стороны семьи другого спортсмена, о том, что ее ребенка заставляют кататься с травмой мой муж и другие тренеры (хотя сама гнала Арину на лед, когда та была с травмой или еще не оправилась от болезни), ссылалась на смерть мужа и невозможность постоянно возить Арину в Академию, которая расположена далеко от их московской квартиры (очередной бред, т.к. Арине было предоставлено жилье в Академии). И девочка жила и тренировалась и горя не знала!

На что у суда возник резонный вопрос: муж умер в декабре 2022 года, а обстоятельства существенно изменились в мае 2023 года. Как так? Проведя расследование мы выяснили, что на самом деле стало причиной ухода Арины Парсеговой из «Ангелов Плющенко»!

5 мая 2023 года Наталия Парсегова, управляя автомобилем, была остановлена сотрудниками ДПС с признаками опьянения (запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи), отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и не выполнила законное требование сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Машина была задержана и перемещена на штрафстоянку. В суде она вину признала, ей было назначено наказание в виде штрафа и лишения водительских прав (минимальный срок лишения – полтора года!). Наталия Парсегова села за руль пьяной! 5 мая 2023 года она осталась без машины и точно знала, что будет лишена водительских прав.

И уже через неделю (12 мая) она мне присылает сообщение о том, что забирает Арину из Академии якобы из-за «политики» Академии. Вот вам и существенное изменение обстоятельств! Только причиной тому стала не политика Академии, а политика государства по борьбе с пьянством за рулем. Машины нет, права отберут, приезжать к проживающей в Академии Арине стало очень неудобно.

Вместо того, чтобы рассказать нам с Евгением правду о причинах ухода Арины из Академии и разрешить ситуацию миром, Наталия стала придумывать одну небылицу за другой. А когда поняла, что суда не избежать и что все будет по закону, она запустила грязный пиар и стала обвинять всех – и Евгения Плющенко, и тренеров, и детей Академии, и их родителей.

А обвинять надо было себя! Ничто – ни горе, ни проблемы, ни трудности не дают водителю права садиться за руль пьяным! Ежегодно по вине пьяных водителей в России гибнет несколько тысяч человек.

Почему же Вы, Наталия, ни в многочисленных интервью, ни в суде не рассказали о том, что сели пьяной за руль и были лишены водительских прав? Где Ваша честность? Снова выборочно?

Я надеюсь, на следующем ток-шоу Вы честно расскажете и об этой ситуации тоже , и найдете в себе силы извиниться перед тренерами , которых Вы оболгали», – написала Рудковская.

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