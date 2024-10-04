Бан Погба сокращен до 18 месяцев. Отстраненный за допинг хавбек cможет сыграть за «Ювентус» в марте (Daily Mail)
Поль Погба сможет вернуться на поле в 2025 году.
Журналист Daily Mail Сами Мокбел сообщает, что полузащитник успешно обжаловал в Спортивном арбитражном суде решение о дисквалификации на 4 года. Срок сокращен до 18 месяцев.
Утверждается, что француз сможет возобновить тренировки в составе «Ювентуса» в январе, а шанс сыграть появится уже в марте. Также отменен первоначальный штраф.
Погба был отстранен от футбола за допинг в феврале этого года.
Погба оспорит в CAS 4-летний бан за допинг: «Я шокирован и убит горем, у меня отняли все, чего я добился. Я не принимал нарушающие правила добавки сознательно»
Погба забанили на 4 года – из-за повышенного тестостерона. Это конец карьеры?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Сами Мокбела
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