«Реал» направил в суд письмо в связи с признанием выплат Негрейре экс-директором «Барсы» Фрейшей: «Платежи были направлены на то, чтобы влиять на судей»

«Реал» написал письмо в суд после слов экс-директора «Барсы» о выплатах Негрейре.

Ранее бывший кандидат в президенты «Барселоны» Тони Фрейша, говоря о выплатах вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре 7,7 млн евро в период с 2001-го по 2018-й, заявил : «Клуб всегда чувствовал, что к нему относятся менее благосклонно, чем к другим. Ни один президент не осмелился прекратить выплаты».

«Реал» направил в Следственный суд Барселоны четырехстраничный документ, в котором утверждает, что заявления Фрейши, «сделанные спонтанно и естественно, решающим образом подтверждают: 1) многомиллионные выплаты, совершенные на протяжении многих лет «Барселоной» в пользу компаний, контролируемых господином Негрейрой, имели целью повлиять на действия судей; 2) в принятии решения о выплатах напрямую участвовали президенты «Барселоны»; 3) господин Негрейра гарантировал эффективность предоставляемой им незаконной услуги».

«Нельзя не заметить параллель между заявлениями господина Фрейши и мотивацией, которую Негрейра озвучил относительно выплат, полученных от «Барселоны» в своем заявлении перед Налоговой инспекцией. Платежи, как теперь подтверждается и кажется неоспоримым, были направлены на то, чтобы повлиять на отношение судей к «Барселоне».

Как известно, Тони Фрейша был юридическим советником правления клуба, возглавляемого господином Лапортой с 2003 по 2005 годы, он также был пресс-секретарем и секретарем при президентстве господина Росселя, а с 2006 по 2014 годы был членом правления при президенте Бартомеу. Кроме того, он участвовал в выборах на пост президента «Барселоны» в 2015 и 2021 годах.

Таким образом, это заявления, сделанные человеком, тесно связанным с руководителями «Барселоны», при которых на протяжении многих лет осуществлялись выплаты Негрейре, когда он занимал должность вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Как ранее сообщалось, Фрейша попытался публично опровергнуть смысл своих заявлений, что, как нам кажется, является не чем иным, как явным доказательством их значимости. Мы считаем, что их достоверность и дословное содержание освобождают нас от необходимости объяснять, почему энергичное опровержение господина Фрейши, наполненное неудачными оскорблениями и предупреждениями («медийная пещера», «государственный клуб», «правосудие все расставит по местам»), не имеет никакой ценности.

Без ущерба для того, что следственные действия могут помочь углубить возможную причастность господина Фрейши к принятию решения о выплатах господину Негрейре, мы полагаем, что на данный момент и в соответствии со статьями 311, 269, 762 и 777 Уголовно-процессуального кодекса (LECr) следует: 1) запросить у Cadena COPE сертифицированную и полную копию записи программы El Partidazo, выпущенной 1 октября 2024 года, в которой были сделаны заявления Тони Фрейши, упомянутые в настоящем документе; и 2) запросить у «Барселоны» через его процессуальное представительство подтверждение должностей, которые занимал и полномочий, которые имел господин Тони Фрейша, как член правления или в любой другой связи с клубом в период с 2003 по 2015 годы», – говорится в письме «Реала ».