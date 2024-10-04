Каноисту Захару Петрову вернули золото чемпионата мира-2024
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходил в Самарканде с 23 по 25 августа.
На дистанции 500 метров россиян Захар Петров упал за борт возле финиша, но его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а россиянина признали не финишировавшим.
По итогам протеста российской команды золото досталось Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского.
Российская сторона направила апелляцию в Международную федерацию каноэ (ICF). Дмитрий Губерниев сообщил, что апелляцию удовлетворили.
«Ура! Каноисту Захару Петрову вернули золото чемпионата мира! Совет директоров ICF рассмотрел нашу апелляцию и принял решение вручить Петрову золото в одиночке на дистанции 500 метров!
Просто блестящая работа Всероссийской Федерации гребли на байдарках и каноэ! Браво команде Евгения Архипова! Молодцы! Вот как надо с зарубежными партнерами договариваться!» – написал Губерниев.
«Сегодня вернули золотую медаль Захару Петрову. Совет директоров ICF прислал письмо сегодня утром. Мы изначально подавали апелляцию, еще на чемпионате мира мы это проговорили. В итоге мы ее подали, а они уже рассмотрели.
Совет директоров действовал на основании своих правил. Мы все пытались найти пути решения, в итоге мы их нашли. Решение по золотой медали Захара принималось анонимно. Это медаль внесут в результаты», – сказала генсекретарь ВФГБК Елена Исхакова.
Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли
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