Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото чемпионата мира-2024.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходил в Самарканде с 23 по 25 августа.

На дистанции 500 метров россиян Захар Петров упал за борт возле финиша, но его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а россиянина признали не финишировавшим.

По итогам протеста российской команды золото досталось Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского.

Российская сторона направила апелляцию в Международную федерацию каноэ (ICF). Дмитрий Губерниев сообщил, что апелляцию удовлетворили.

«Ура! Каноисту Захару Петрову вернули золото чемпионата мира! Совет директоров ICF рассмотрел нашу апелляцию и принял решение вручить Петрову золото в одиночке на дистанции 500 метров!

Просто блестящая работа Всероссийской Федерации гребли на байдарках и каноэ! Браво команде Евгения Архипова! Молодцы! Вот как надо с зарубежными партнерами договариваться!» – написал Губерниев.

«Сегодня вернули золотую медаль Захару Петрову. Совет директоров ICF прислал письмо сегодня утром. Мы изначально подавали апелляцию, еще на чемпионате мира мы это проговорили. В итоге мы ее подали, а они уже рассмотрели.

Совет директоров действовал на основании своих правил. Мы все пытались найти пути решения, в итоге мы их нашли. Решение по золотой медали Захара принималось анонимно. Это медаль внесут в результаты», – сказала генсекретарь ВФГБК Елена Исхакова.

Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли