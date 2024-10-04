НБА. Предсезонные матчи. «Денвер» сыграет с «Бостоном» в Абу-Даби, «Лейкерс» против «Миннесоты»
Сегодня стартуют предсезонные матчи НБА.
«Денвер» Йокича сыграет с действующим чемпионом лиги «Бостоном» в Абу-Даби, «Лейкерс» Джеймса и Дэвиса встретятся с «Миннесотой» Эдвардса.
Предсезонные матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости