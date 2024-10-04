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НБА. Предсезонные матчи. «Денвер» сыграет с «Бостоном» в Абу-Даби, «Лейкерс» против «Миннесоты»

Сегодня стартуют предсезонные матчи НБА.

«Денвер» Йокича сыграет с действующим чемпионом лиги «Бостоном» в Абу-Даби, «Лейкерс» Джеймса и Дэвиса встретятся с «Миннесотой» Эдвардса.

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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