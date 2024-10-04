Ротенберг о том, что фаны минского «Динамо» освистали его: «Есть такой Неуловимый Джо – знаете, почему Неуловимый? Он никому не нужен. Я благодарен болельщикам за эмоции»

Роман Ротенберг высказался о свисте болельщиков минского «Динамо» в свой адрес.

СКА обыграл клуб из Беларуси в Фонбет Чемпионате КХЛ (3:0).

– Хочу в первую очередь отметить фантастическую атмосферу на арене – полные трибуны, аншлаг, очень приятно играть в хоккей при такой поддержке трибун. Очень благодарен, что проводится такая работа, собирается полный дворец. Здесь классно играть в хоккей, дай бог, так будет во всех городах в КХЛ.

Когда ребята играют при такой поддержке, они совершенно по-другому выполняют задание, это совершенно другие эмоции, кураж, очень яркая игра. И нашим болельщикам спасибо тоже – видел, что больше ста человек приехали из Петербурга. Низкий поклон каждому болельщику, которые нас поддерживают. Работаем дальше.

– Вы говорили про атмосферу. Вас сегодня трижды показали на медиакубе, и трижды вас болельщики ярко приветствовали свистом, и вы в последний раз даже чуть улыбнулись. Как вы к этому относитесь?

– Есть люди, которые ничего не делают вообще в жизни – и их никто не приветствует. И о них никто не знает. Есть такой Неуловимый Джо – знаете, почему Неуловимый? Потому что он никому не нужен. Я благодарен, что болельщики знают нашу команду, тренерский штаб, на нас сегодня пришли 15 тысяч человек. Давайте посмотрим, на какие команды в Минске приходит 15 тысяч человек. Сколько болельщиков было с «Адмиралом»?

– 11 112.

– Тоже хорошо. А сколько было до этого?

– 15 086.

– Дай бог, на каждой игре будет 15 086. И если вы посмотрите сухую статистику – она никогда не врет – у нас аншлаг на каждой выездной игре. О чем это говорит? Значит, наш хоккей интересен – самое главное, это популяризирует развитие хоккея. Так что я благодарен всем болельщикам за эмоции, без них не бывает хоккея.

Это было классно, честно. Сумасшедшие впечатления, когда вся арена проявляет эмоции. Это на самом деле лучшая была игра в плане атмосферы в этом сезоне, даже есть чему поучиться у нас в Санкт-Петербурге, честно могу сказать, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.