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  • Леонид Трахтенберг: «В СССР 15 республик болели за свою команду и за «Спартак», или даже в обратной последовательности. И в Киеве отдавали должное»
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Леонид Трахтенберг: «В СССР 15 республик болели за свою команду и за «Спартак», или даже в обратной последовательности. И в Киеве отдавали должное»

Леонид Трахтенберг заявил, что во всех республиках СССР болели за «Спартак».

– В Союзе было 15 республик – сейчас 15 стран. И из них 15 болели за свою команду – и за «Спартак». Или даже в обратной последовательности.

Условно говоря, в Ереване болели за «Арарат» и «Спартак», во Фрунзе – за «Алгу» и «Спартак» и так далее.

ー В Киеве-то вряд ли болели за «Спартак».

ー Не болели, но отдавали должное «Спартаку». Я разговаривал со многими футболистами киевского «Динамо», с Лобановским. Они с уважением относились к «Спартаку», многим по душе была эта игра.

Андрей Шевченко подавал мячи Черчесову, когда «Спартак» забил четыре мяча в Киеве и выиграл. Ему очень понравилась игра спартаковская, он запомнил. По крайней мере, до того момента, когда мы с ним разговаривали на базе «Милана» в Миланелло.

А Леонид Буряк говорил, что ему совсем не сложно было перестраиваться в сборной у Бескова, потому что этот, спартаковский, футбол ему был в удовольствие. Он говорил, что до 40 лет мог бы так играть.

Потому что в бесковском футболе не столько бегаешь ты, сколько мяч – от партнера к партнеру, – сказал бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoСтанислав Черчесов
logoАндрей Шевченко
logoЧемпионат Украины по футболу
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logoКонстантин Бесков
logoВалерий Лобановский
logoЛеонид Буряк
logoсборная СССР
Леонид Трахтенберг
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