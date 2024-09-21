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  • 902-й гол Роналду, матч легенд «Зенита» и ЦСКА, Кириленко переизбран президентом РФБ, Ферстаппена наказали за мат и другие новости
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902-й гол Роналду, матч легенд «Зенита» и ЦСКА, Кириленко переизбран президентом РФБ, Ферстаппена наказали за мат и другие новости

1. Легенды «Зенита» уступили легендам ЦСКА (1:3) в матче памяти Павла Садырина в Санкт-Петербурге.

2. «Авангард» всухую проиграл «Автомобилисту» (0:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Адмирал» победил «Динамо» (4:1).

3. Российские школьники будут изучать спорт без привязки к международным стартам и Олимпиадам, а из школьной программы по физкультуре уберут слова «толерантность» и «гендерные особенности». Это проект Минпросвещения.

4. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Иттифак» Джеррарда (3:0) в первом матче при тренере Пиоли в Саудовской Аравии. Криштиану забил 902-й гол в карьере и реализовал 165-й из 195 пенальти.

5. Андрей Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола, он получил 143 из 144 голосов. Других кандидатов не было.

6. Российская фигуристка Софья Самоделкина, перешедшая в сборную Казахстана, заняла 4-е место на этапе Гран-при среди юниорок в Анкаре, победу одержала кореянка Ю Сон Ким.

7. В Берлине стартовал теннисный турнир Кубок Лэйвера. По итогам первого дня счет между командами Европы и Мира – 2:2.

8. Пилота «Ред Булл» Ферстаппена за мат на пресс-конференции обязали участвовать в общественных работах ФИА. Леклер выиграл первую практику на Гран-при Сингапура, Норрис победил во второй.

9. Финским лыжникам придется оплачивать свое участие в Кубке мира из-за финансовых сложностей федерации.

10. Эстонская фигуристка Солен Мазанг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена. Экс-владелец «Фулхэма» Аль-Файед обвиняется в сексуальном насилии над девушками, в том числе 15-летним подростком, к адвокатам обратились 37 человек.

11. «Ницца» уничтожила «Сент-Этьен» (8:0) в первом матче 5-го тура Лиги 1. 6:0 было уже в первом тайме, арендованный у «Боруссии» Дортмунд Мукоко забил два гола и сделал ассист.

Цитаты дня:

Депутат Свищев о возвращении пива на стадионы: «Законопроект застрял в правительстве. Он принесет российскому футболу только пользу. Это не повысит алкоголизацию страны»

Губерниев о словах Маска о повсеместной цензуре в США: «Отчасти он прав! В России все, что мне надо озвучивать, говоря о спорте, я это делаю. Никто меня не ограничивает»

Соболев о шутках про дельфина: «Я как вампир, питающийся негативом: меня критикуют, а я заряжаюсь. Некоторые думают, что я обижаюсь, но для меня это кайф»

Ротенберг поздравил Хабиба с 36-летием: «Непобедимый чемпион, большой друг СКА. Хоккей и единоборства идут рядом, неслучайно мы ввели их в тренировки»

Алип о конине: «Я удивился, что русские говорят – как можно ее есть? А как вы корову можете? А свинью – это же грязное животное»

Олег Матыцин: «В России спорт всегда был частью идеологии, и я уверен, что новое руководство Минспорта эту линию продолжит»

Шахматистка Гунина о словах Карлсена о недопуске россиян: «Ты же не политик. Не лезь не в свое дело, если мало разбираешься»

Миранчук о жизни в США: «Если 15-20% чаевых в ресторане не оставил, могут посмотреть косо. Надо к этому привыкать»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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