  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Свищев о возвращении пива на стадионы: «Законопроект застрял в правительстве. Он принесет российскому футболу только пользу. Это не повысит алкоголизацию страны»
12

Депутат Свищев о возвращении пива на стадионы: «Законопроект застрял в правительстве. Он принесет российскому футболу только пользу. Это не повысит алкоголизацию страны»

Дмитрий Свищев сообщил, почему принятие закона о пиве на стадионах задерживается.

«Я, как автор законопроекта о возвращении пива на стадионы, не понимаю, почему до сих пор этот законопроект не принят. Он принесет российскому футболу только пользу.

Деньги, которые можно дополнительно получать от продажи пива на стадионах, могут пойти на развитие детского, массового футбола, на развитие самих стадионов. Сейчас сложные времена, надо искать альтернативные источники доходов. Профессиональным клубам не нужно рассчитывать только на государство и меценатов.

Да, из России позорно сбежали многие мировые бренды, рекламодатели. Поэтому нужно однозначно принимать законопроект о пиве на стадионах. Сейчас этот законопроект застрял в Правительстве РФ. Он уже не на рассмотрении в Госдуме. Осталось, чтобы правительство одобрило его.

Противники этого законопроекта говорят, что продажа пива на стадионах повысит алкоголизацию населения страны. Это совершенно не так. В России, например, проходил чемпионат мира по футболу, пиво было в продаже, никто не спился из-за этого.

Сейчас в нашей стране современные арены, отвечающие всем мерам безопасности, которые требуют силовые структуры. В стране все готово для того, чтобы безопасно организовать продажу пива на стадионах. Препятствий к этому я не вижу», – сказал депутат Госдумы РФ.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
болельщики
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
Политика
алкоголь и спорт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Свищев о словах Глушенкова про сборную: «Провокационные высказывания, может, даже иноагента. Неуважение к стране. РФС пора предусмотреть взыскания за действия, порочащие команду»
104вчера, 11:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Матч памяти Павла Садырина. Легенды «Зенита» сыграют против легенд ЦСКА
2614 минут назад
Виртц – игрок недели в ЛЧ, у него дубль против «Фейеноорда». Он обошел сделавшего покер Кейна и Гризманна
24 минуты назад
Фергюсон рассказал о страхе потерять память: «Мне 82, конечно, я беспокоюсь. Пока я в порядке, не знаю, как будет дальше. Я много читаю, решаю задачки, думаю, это помогает»
532 минуты назад
Гюндоган о времени в «Барсе»: «Тяжелый, но отличный опыт. Исполнил детскую мечту. Мы ничего не выиграли, но я ни о чем не жалею»
12сегодня, 13:32
Мотта о симуляциях: «Нырки при минимальном контакте не идут на пользу игре. Мои ребята никогда не ныряют, они уважают футбол»
3сегодня, 13:21
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Химок» о 46 игроках в заявке: «Это приятная головная боль. Хуже, когда у тренера вообще нет качественных футболистов»
18 минут назад
Мареска о календаре: «Матчей слишком много, но что-то сделать с этим могут только сами игроки. Некоторые пытались высказать свою позицию, это хорошая отправная точка, думаю»
21 минуту назад
Чемпионат Германии. «Аугсбург» примет «Майнц», «Бавария» сыграет с «Вердером» в субботу, «Байер» примет «Вольфсбург» в воскресенье
27 минут назад
Чемпионат Испании. «Алавес» против «Севильи», «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» сыграют в воскресенье
332 минуты назад
Головин про 2:1 с «Барсой»: «Приятно победить такого соперника. «Монако» мог выиграть крупнее, были возможности забить еще»
334 минуты назад