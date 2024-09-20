Депутат Свищев о возвращении пива на стадионы: «Законопроект застрял в правительстве. Он принесет российскому футболу только пользу. Это не повысит алкоголизацию страны»

Дмитрий Свищев сообщил, почему принятие закона о пиве на стадионах задерживается.

«Я, как автор законопроекта о возвращении пива на стадионы, не понимаю, почему до сих пор этот законопроект не принят. Он принесет российскому футболу только пользу.

Деньги, которые можно дополнительно получать от продажи пива на стадионах, могут пойти на развитие детского, массового футбола, на развитие самих стадионов. Сейчас сложные времена, надо искать альтернативные источники доходов. Профессиональным клубам не нужно рассчитывать только на государство и меценатов.

Да, из России позорно сбежали многие мировые бренды, рекламодатели. Поэтому нужно однозначно принимать законопроект о пиве на стадионах. Сейчас этот законопроект застрял в Правительстве РФ. Он уже не на рассмотрении в Госдуме. Осталось, чтобы правительство одобрило его.

Противники этого законопроекта говорят, что продажа пива на стадионах повысит алкоголизацию населения страны. Это совершенно не так. В России, например, проходил чемпионат мира по футболу, пиво было в продаже, никто не спился из-за этого.

Сейчас в нашей стране современные арены, отвечающие всем мерам безопасности, которые требуют силовые структуры. В стране все готово для того, чтобы безопасно организовать продажу пива на стадионах. Препятствий к этому я не вижу», – сказал депутат Госдумы РФ.