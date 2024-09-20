Губерниев о словах Маска о повсеместной цензуре в США: «Отчасти он прав! В России все, что мне надо озвучивать, говоря о спорте, я это делаю. Никто меня не ограничивает»
Пользователь соцсети Х, которой владеет Маск, написал, что ситуация в Калифорнии рискует распространиться по всей стране, если президентом США после выборов станет кандидат от демократов Камала Харрис. «Цензура повсюду в Америке», – ответил на это Маск.
«Есть ли в США тотальная цензура? Могу сказать так: есть вещи, которые мы с иностранными коллегами делали на моей передаче про биатлон и которые были бы немыслимы на американском, французском или норвежском телевидении. И западные коллеги не раз мне об этом [цензуре] говорили!
А у нас это все спокойно проходило, и все были рады и счастливы. Поэтому отчасти Илон Маск прав!
Скажу за свою работу — в журналистике в России чувствую себя как рыба в воде. Совершенно спокойно! И все, что мне надо озвучивать, говоря о спорте и наших спортсменах, я это все с удовольствием делаю. В том числе со многими ругаюсь, обращаю внимание на болезненные проблемы, поддерживаю.
Я за страну, и никто меня здесь в этом не ограничивает!» — сказал Губерниев.
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