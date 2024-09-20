  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Соболев о шутках про дельфина: «Я как вампир, питающийся негативом: меня критикуют, а я заряжаюсь. Некоторые думают, что я обижаюсь, но для меня это кайф»
37

Соболев о шутках про дельфина: «Я как вампир, питающийся негативом: меня критикуют, а я заряжаюсь. Некоторые думают, что я обижаюсь, но для меня это кайф»

Александра Соболева не обижают сравнения с дельфином.

– Любимая шутка про Александра Соболева, которую вы слышали.

– Про дельфина – ​это вообще мой фаворит. Может быть, некоторые думают, что я обижаюсь, но на самом деле для меня это кайф.

Я как вампир, который питается негативной энергией. То есть меня критикуют, пишут что-то плохое, а я благодаря этому, наоборот, собираюсь и заряжаюсь, – отметил нападающий «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «PROЗенит»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
животные и спорт
logoАлександр Соболев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболев о «Зените»: «Сильнейший клуб России, 6 чемпионств подряд, сезон столетия. Хочу принять ответственность и пройти этот путь достойно»
97сегодня, 17:45
Медведев о кричалках в адрес Соболева: «Пять тысяч фанатов нецензурно, беспочвенно оскорбляют нашего игрока – у себя в глазу бревна не видят»
83сегодня, 17:42
Соболев о переходе в «Зенит»: «Эмоции зашкаливали, я просто счастлив! ​Я долго этого ждал, это большой вызов, я хочу помочь команде и доказать, что все было не зря»
37сегодня, 16:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Иттифак» Джеррарда, «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в субботу
2229 минут назад
Рабинер о матче памяти Садырина: «Зенит» и ЦСКА играли не на «Газпром Арене», так как РФС пришлось бы платить 50+ млн рублей. Могли бы своим скидку сделать или бесплатно пустить»
2753 минуты назад
Межконтинентальный кубок пройдет в Катаре, «Реал» сыграет в финале как победитель ЛЧ 18 декабря
959 минут назад
Медведев про Глушенкова: «То, что он против игры за сборную – полная ерунда. С вьетнамцами ему играть менее интересно, чем тренироваться с бразильцами «Зенита»
12сегодня, 19:13
Роналду реализовал 165 из 195 пенальти за карьеру, в «Аль-Насре» – 16 из 16. У Месси 109 голов после 140 ударов с точки
65сегодня, 19:03
Листаете ленту на Спортсе? Теперь за это можно выиграть призы!
сегодня, 19:00Спецпроект
Роналду забил 902-й гол в карьере – «Аль-Иттифаку» с пенальти
40сегодня, 18:45
В «Барселоне» футболисты младше 21 года играют 22,6% времени – это лучший результат в топ-5 лиг Европы. «ПСЖ» на 17-м месте, «Бавария» – на 18-м, «МЮ» – на 21-м
14сегодня, 18:38
Аршавин о Гинере: «Один из сильнейших руководителей клубов за 20 лет, если не самый сильный»
19сегодня, 18:20
Гендиректор «Шахтера» о продаже Мудрика «Челси» за 70+30 млн евро: «Эта историческая сделка показала нашу силу на рынке. «Арсенал» тоже предлагал крупную сумму»
28сегодня, 18:18
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп Гвардиола: «Арсенал» не проиграл на выезде ни разу в 2024 году – они сильны в обороне, стабильны. Когда соперник действует лучше, у тебя есть шанс развиваться»
7 минут назад
«Барселона» хочет продлить контракт с Педри. Деку встретился с агентами хавбека
9 минут назад
Пономарев о Семаке и Романцеве: «Трудно сказать, кто сильнее как тренер. «Зенит» может варьировать состав как угодно, прекрасная селекция, а в «Спартаке» не было иностранцев»
417 минут назад
Алип о Семаке: «Может жестко напихать, но без мата – первый раз такое вижу. Богданыч вообще не матерится»
325 минут назад
«Спартак» уступил ЦСКА в матче молодежных и женских команд и идет 3-м в обоих турнирах. «Зенит» и армейцы – лидеры
227 минут назад
Пиоли выиграл 3:0 первый матч во главе «Аль-Насра» – у «Аль-Иттифака» Джеррарда. Роналду забил победный гол с пенальти, у Мане два ассиста
327 минут назад
«Ницца» забила 6 голов «Сент-Этьену» за тайм – такого в Лиге 1 не было с 1997 года. Мукоко сделал дубль и ассист
436 минут назад
Чемпионат Испании. «Алавес» против «Севильи», «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» сыграют в воскресенье
6сегодня, 19:00Live
Марсьяль подписал с АЕК контракт на 3 года: «Это хорошая возможность снова получать удовольствие от игры. Ожидаю, что выиграем чемпионат и Кубок»
12сегодня, 18:58Фото
39-летний Роналду забил в 7 из 8 матчей сезона за «Аль-Наср» и Португалию
4сегодня, 18:54