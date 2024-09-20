Соболев о шутках про дельфина: «Я как вампир, питающийся негативом: меня критикуют, а я заряжаюсь. Некоторые думают, что я обижаюсь, но для меня это кайф»
Александра Соболева не обижают сравнения с дельфином.
– Любимая шутка про Александра Соболева, которую вы слышали.
– Про дельфина – это вообще мой фаворит. Может быть, некоторые думают, что я обижаюсь, но на самом деле для меня это кайф.
Я как вампир, который питается негативной энергией. То есть меня критикуют, пишут что-то плохое, а я благодаря этому, наоборот, собираюсь и заряжаюсь, – отметил нападающий «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «PROЗенит»
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