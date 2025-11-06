У Ямаля 5+8 в 12 матчах сезона за «Барсу» и Испанию. Вингер забил «Брюгге»

Ламин Ямаль забил во втором матче подряд.

Ламин Ямаль забил за «Барселону» во втором матче подряд.

Вингер каталонцев отличился на 61-й минуте матча с «Брюгге » в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:3, второй тайм).

Ямаль проводит 12-й матч в сезоне за «Барселону» и сборную Испании . На счету 18-летнего футболиста 5 голов и 8 голевых передач.

Подробную статистику Ламина можно найти здесь .