У Ямаля 5+8 в 12 матчах сезона за «Барсу» и Испанию. Вингер забил «Брюгге»
Ламин Ямаль забил во втором матче подряд.
Ламин Ямаль забил за «Барселону» во втором матче подряд.
Вингер каталонцев отличился на 61-й минуте матча с «Брюгге» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:3, второй тайм).
Ямаль проводит 12-й матч в сезоне за «Барселону» и сборную Испании. На счету 18-летнего футболиста 5 голов и 8 голевых передач.
Подробную статистику Ламина можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости